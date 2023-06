Tällainen on Sofia Virta, vihreiden uusi puheenjohtaja

Virta on toisen kauden kansanedustaja, joka on työskennellyt aiemmin terapia- ja koulutusalan yrittäjänä.

Vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta on 32-vuotias toisen kauden kansanedustaja Kaarinasta.

Hän sai 2 760 ääntä vihreiden jäsenäänestyksessä uudesta puheenjohtajasta, ja voitti näin vastaehdokkaansa Saara Hyrkön. Hyrkkö sai 1 941 ääntä.

Virta on istunut eduskunnassa viime kaudella muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa.

Tällä hetkellä hän on myös kaupunginvaltuutettu Kaarinassa ja aluevaltuutettu Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Virta on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hän on suorittanut myös ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen Britanniassa.

Ennen kansanedustajuuttaan Virta onkin työskennellyt muun muassa terapia- ja koulutusalan yrittäjänä.

Virta ei ole ollut puolueen tai sen eduskuntaryhmän johtotehtävissä ennen puheenjohtajaksi valintaansa. Vaalia edeltäneessä keskustelussa osa vihreistä näki tämän Virran vahvuutena, osa taas heikkoutena.

HS kysyi Virralta toukokuussa, onko hän puolueen johtotehtäviin ”liian ulkopuolinen”, kuten osa vihreiden puolueväestä tuntui ajattelevan.

”Nousin neljä vuotta sitten eduskuntaan yllätyksenä vähän kaikille, myös itselleni. Omaan mentaliteettiini kuuluu se, että ei mennä takki auki tilanteisiin. Halusin oppia ensin, miten täällä vaikutetaan ja millainen dynamiikka puolueessa on”, hän sanoi tuolloin.

Yhtenä Virran vahvuuksista nähtiin sen sijaan hänen esiintymistaitonsa.

”Minuun on tehnyt vaikutuksen se, miten puhutteleva esiintyjä hän on: näen hänessä jotain sannamarinmaista tai lianderssonmaista karismaa, ja uskon, että hän voisi tuoda puolueelle uusia kannattajia. Hänen vaalimenestyksensä on ollut myös tosi hyvä”, arvioi esimerkiksi puolueen europarlamentaarikko Alviina Alametsä.

HS:n vaalikoneen pohjalta tehdyssä arvokartassa Virta sijoittuu huomattavasti oikeammalle kuin muu puolueen eduskuntaryhmä yhdessä Atte Harjanteen kanssa.

HS:n haastattelussa hän ei kuitenkaan tunnustautunut suoraan ”oikeistovihreäksi”.

”Se varmaan riippuu siitä, miten sana määritellään”, Virta pohti toukokuussa.

”Uskon markkinatalouteen hyvin vahvasti. Samaan aikaan ajattelen, että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut on turvattava. Eivät nämä sulje toisiaan pois.”

Samalla hän kuitenkin ajattelee, että ”joissakin kysymyksissä” vihreät ovat olleet ”liian vasemmalla” viime vuosina – tai ainakin sellainen kuva äänestäjille on jäänyt.

”Meidän olisi pitänyt ottaa enemmän tilaa talouspoliittisessa keskustelussa. Vihreät on markkinaliberaali puolue, eikä se ole aina näkynyt puheissamme.”

Vihreät sai kevään eduskuntavaaleissa huonoimman tuloksensa vuosikymmeniin. Alavire on jatkunut esimerkiksi Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa.

Virta arvioi toukokuussa HS:lle, ettei puolue ole onnistunut tarjoamaan ratkaisuja niihin kysymyksiin, jotka suomalaisia tällä hetkellä pohdituttaa.

”Kokoomus on saanut määritellä Suomessa talouspoliittista keskustelua, sote-puolella tila on demareilla ja aluepolitiikassa keskustalla. Ei sen niin tarvitse olla. Isoiksi haluavilla puolueilla pitää olla sanottavaa kaikesta.”

Vihreiden puheenjohtajakausi on kahden vuoden mittainen.

Virta ei suostunut aiemmin spekuloimaan, kuinka kauan hän viihtyisi johtotehtävässä.

”Menen sen mukaan, mikä palvelee puoluetta parhaiten. Olen niin kauan kuin se on puolueelle hyödyksi”, hän sanoi toukokuussa HS:n haastattelussa.