Vihreät kokoontuvat lauantaina Seinäjoelle päättämään uudesta puheenjohtajasta. HS kysyi neljältä vihreältä, miten he perustelevat omaa valintaansa.

Jäsenäänestys vihreiden uudesta puheenjohtajasta päättyi torstaina, ja puolueväki kokoontuu viikonloppuna Seinäjoelle kuulemaan tuloksen.

Käytännössä odotetaan, että puoluekokous vahvistaa suuntaa antavan jäsenäänestyksen tuloksen. Äänensä vaalissa antoi vajaa 59 prosenttia äänioikeutetuista vihreistä.

Ehdolla puolueen puheenjohtajaksi ovat toisen kauden kansanedustajat Saara Hyrkkö Espoosta ja Sofia Virta Kaarinasta.

Kisasta odotetaan hyvin tasaista. Ilta-Sanomien tiistaina ja Ylen maanantaina julkistamat kyselyt puolueväelle olivat erittäin tasaiset.

MTV Uutisten sunnuntaina julkaistussa kyselyssä piirihallituksien jäsenille Virta sai enemmän tukea. Toisaalta suurin osa joukosta ei vastannut kyselyyn tai osannut kertoa kantaansa.

Mikä erottaa ehdokkaita?

HS:n vaalikonevastausten perusteella Virta on Hyrkköä oikeistolaisempi ehdokas, mutta monissa asiakysymyksissä edustajien kannat ovat melko samansuuntaiset.

Moni vihreä puoluetoimija on kuvaillut HS:lle, että Virtaa pidetään ”ulkopuolisempana” ehdokkaana. Se nähdään sekä hänen heikkoutenaan että vahvuutenaan. Osa pitää häntä kokemattomana, kun taas osa näkee, että hän voisi tuoda kaivattua uutta ajattelua puoluejohtoon.

Hyrkkö lähti kisaan ennakkosuosikin asemasta juuri siksi, että hän on monille puoluetoimijoille tutumpi ja toiminut pitkään puolueen eri tehtävissä. Osa näkee tämän heikkoutena ja ajattelee, ettei vihreät muuttuisi riittävästi hänen johdollaan.

HS kysyi kahdelta Hyrkköä ja kahdelta Virtaa kannattavalta vihreältä, miten he perustelevat valintaansa.

Miksi Saara Hyrkkö pitäisi valita?

Iiris Suomela toivoo vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi Saara Hyrkköä.

Iiris Suomela, puolueen varapuheenjohtaja, entinen kansanedustaja:

”Tarvitsemme kokemusta ja osaamista, jotta pääsemme ylös kannatuskuopasta. Saara tuntee aiemmat voitot ja tappiot. Hän tietää, miksi tässä tilanteessa ollaan. Siksi hänen on helpompaa rakentaa tie eteenpäin.

Saara on ollut myös aktiivinen puoluehallituksen ja -valtuuston toiminnassa ja tuntee kenttämme hyvin. Hän pystyy kyseenalaistamaan itse mutta on myös avoin kritiikille ja valmis vaihtamaan kantaansa.

Kun puolueessa elettiin myrskyisämpiä aikoja vuosina 2018–2019, niin sellainen kriittinen keskustelukulttuuri vähän kuoli, eikä sitä oikein saatu elvytettyä. Uskon, että Saara pystyisi sen tekemään.

Vihreiden pitää olla rohkeasti vihreitä mutta myös yhdessä päivittää, mitä se tarkoittaa tässä ajassa. Suomella on ennennäkemättömät mahdollisuudet vihreän siirtymän saralla, mutta toisaalta tulevan oikeistohallituksen ohjelmaan ei haluta kirjata koko sanaa. Ukrainan sota ja korona ovat koetelleet suomalaisia, ja arjen haasteet ovat erilaisia kuin vuonna 2019. Näihin haasteisiin vihreidenkin on tarjottava ratkaisuja.”

Kuntapoliitikko Mikki Kauste kannattaa toista espoolaista, Saara Hyrkköä.

Mikki Kauste, muusikko, kuntapoliitikko Espoossa:

”Olen tuntenut Saaran vuosikausia ja oppinut näkemään, miten hän toimii politiikassa ja kuinka nopeasti hän ottaa vaikeitakin asioita haltuun. Ongelmakohtien luettelemisen lisäksi hän osaa hahmotella myös ratkaisuja ongelmiin, mikä on tärkeää. Saara on myös tulevaisuusorientoitunut poliitikko, ja sellaista meidän puolueemme nyt tarvitsee.

Tällä hetkellä vihreitä määrittelevät julkisuudessa enemmän muut toimijat kuin vihreät itse. Meitä kritisoidaan paljolti mielikuvien perusteella. Meidän olisi pystyttävä ottamaan enemmän ilmatilaa julkisuudessa. Kun puolueen kannatus on laskenut, ihmiset tietysti alkavat panikoida ja iskee epätoivo. Mutta itse koen, ettei vihreät ole tehnyt mitään kardinaalimokaa.

Olen itse liittynyt aikanaan sosiaaliliberaaliin puolueeseen, ja ajattelen olevani sellaisessa vieläkin. Se ei ole vasen–oikea-akselille sijoittuva jaottelu. Moni vihreä varmasti ajattelee, että vahvaa julkista sektoria tarvitaan, mutta samalla liputetaan markkinatalouden puolesta.”

Miksi Sofia Virta pitäisi valita?

Alviina Alametsä kannattaa uudeksi puheenjohtajaksi Sofia Virtaa.

Alviina Alametsä, europarlamentaarikko:

”Sofia on viisas nainen, aito ihminen ja elämänmakuinen tyyppi. Minuun on tehnyt vaikutuksen se, miten puhutteleva esiintyjä hän on: näen hänessä jotain sannamarinmaista tai lianderssonmaista karismaa, ja uskon, että hän voisi tuoda puolueelle uusia kannattajia. Hänen vaalimenestyksensä on ollut myös tosi hyvä.

On monia politiikan ’kenttiä’, joilla vihreät voisi pelata nykyistä paremmin. Esimerkiksi pienyrittäjyyden edistäminen on teema, joka on yllättävän vaikea kokoomukselle, eikä siitä puhu vasemmistokaan. Vihreät voisi tarjota tästä ratkaisuja, ja Sofiakin puhuu tästä teemasta. Luontokysymys on myös keskeinen, sillä vihreiden täytyy olla se puolue, jonne luontoa rakastavat ihmiset voivat kokoontua niin kaupungeista kuin niiden ulkopuoleltakin.

Olen tyytyväinen vihreiden ydinlinjoihin, mutta samalla puolueen olisi parannettava sitä, miten se puhuu ja puhuttelee. Kun toimeentulo tai terveys ovat kriisissä, niin vihreiden on oltava se puolue, jolla on ihmisen tilanteeseen ratkaisuja.”

Joel Linnainmäki toivoo Sofia Virrasta vihreiden uutta puheenjohtajaa.

Joel Linnainmäki, tutkija, entinen ulkoministerin erityisavustaja:

”Vihreät koki historiansa suurimman vaalitappion edellisissä eduskuntavaaleissa, joten tarvitsemme selvästi suunnanmuutosta. Sofialla on ollut elämässään myös vaikeita kokemuksia, ja uskon, että moni suomalainen voisi samastua häneen ja siihen, miten hän puhuu asioista myös ihmisen arjen tasolla.

Ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä teemaa, josta vihreiden pitäisi puhua enemmän tai vähemmän. Ylipäänsä meidän pitäisi pyrkiä ottamaan omistajuutta useammissa kysymyksissä ja pyrkiä olemaan uskottavampi yleispuolueena. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa ihmiset halusivat selvästi puhua taloudesta ja omasta toimeentulosta, eikä silloin ympäristö- ja luottokysymyksiin keskittyminen välttämättä puhuttele äänestäjiä.

Sen sijaan, että miettisimme, pitäisikö koko puolueen siirtyä kokonaisuudessaan vasemmalle vai oikealle, pitäisi miettiä, miten voimme saada kannattajia molemmilta puolilta. Vihreiden tulee puhutella liberaaleja äänestäjiä sekä vasemmalla että oikealla. On pyrittävä yleispuolueeksi, johon hyvin erilaiset ihmiset mahtuvat mukaan. Niin muutkin suuret puolueet toimivat.”