Parlamentti ei ole päästänyt Olafia tutkimaan meppien väärinkäytöksiä vedoten parlamentaarikkojen koskemattomuuteen. Tämä saattaa muuttua.

Ville Itälä on johtanut Euroopan petostentorjuntavirastoa vuodesta 2018 lähtien.

Bryssel

Euroopan petostentorjuntaviraston Olafin pääjohtaja Ville Itälä arvostelee EU-parlamenttia yhteistyö­haluttomuudesta silloin, kun Olaf haluaisi tutkia parlamenttiin ja meppeihin liittyviä väärinkäytöksiä.

Itälä esitteli tiistaina Olafin vuosiraporttia medialle. Olaf pyrkii löytämään, tutkimaan ja ehkäisemään ennalta petoksia, jotka koskevat EU:n varoja.

EU-parlamentti on ollut myrskyn silmässä viime vuoden joulukuussa paljastuneen Qatargateksi nimetyn korruptiovyyhdin takia. Tuolloin alettiin epäillä useiden EU-parlamentaarikkojen saaneen lahjuksia Qatarin valtiolta.

Kyseinen vyyhti on Belgian poliisin tutkinnassa. Itälä ei voi kommentoida, onko tapauksesta liiennyt jotakin tutkittavaa myös Olafille.

Itälän mukaan Olaf haluaisi tutkia parlamentissa yleisemminkin väärinkäytöksiä, joihin mepit ovat voineet syyllistyä. Olaf saa niistä usein ilmiantoja, mutta sen mahdollisuudet edetä ovat tähän saakka olleet huonot.

”Jos me saamme tietoa niistä, meidän pitää mennä sinne tutkimaan. Kyse voi olla esimerkiksi kulukorvauksista tai siitä, että omia tuloja ei ole ilmoitettu oikein, tai kyse voi olla häirintätapauksista”, Itälä sanoo.

”Parlamentti kuitenkin sanoo, että mepeillä on immuniteetti eikä heitä saa tutkia. Olafin näkemys on, että immuniteetti ei kosketa meidän hallinnollista tutkintaamme, vaan liittyy heidän poliittiseen työhönsä. Sitä me kunnioitamme, mutta heidän työnkuvaansa eivät kuulu huijaukset, korruptio ja petokset.”

Olaf ei esimerkiksi ole päässyt meppien toimistoihin eikä sillä ole ollut pääsyä meppien tietokoneille. Meppien avustajia Olaf saa tutkia, mutta jos avustajan tietokone on yhteydessä mepin koneeseen, tie nousee heti pystyyn.

Jos vertaa EU-instituutioita, Olaf saa eniten vihjeitä väärinkäytöksistä juuri parlamenttiin liittyen.

Qatargaten innoittamana parlamentti hyväksyi vähän aikaa sitten julkilausuman, jonka pitäisi turvata Olafin mahdollisuudet aloittaa tutkintoja yksittäisten meppien toimista. Itälä pitää sitä isona askeleena parempaan suuntaan, mutta hänen mukaansa lausuma pitäisi vielä saada voimaan.

Qatargate johti osaltaan myös siihen, että EU-komissio kertoo tällä viikolla erillisen eettisen toimielimen perustamisesta.

”Ei tällainen toimielin vielä tuota mitään, jos sekään ei pääse tutkimaan meppejä. Toivon, että luotaisiin yhteiset standardit kaikille instituutioille, sillä jos petos tapahtuu yhdessä niistä, koko EU:n maine kärsii valtavasti.”

Olaf arvioi vuosiraportissa, että sen toimet säästivät viime vuonna noin 600 miljoonaa euroa eurooppalaisten veronmaksajien rahaa.

Olaf suosittelee viime vuoden osalta 426 miljoonan euron takaisinperintää EU:n talousarvioon, minkä lisäksi se arvioi estäneensä lähes 200 miljoonan euron maksatukset, jotka olisivat menneet epäselviin kohteisiin.

Viraston toimivalta ei rajoitu EU-alueelle, vaan se voi tutkia EU:n rahoittamia projekteja esimerkiksi kehitysmaissa ja EU-jäsenehdokasmaissa.

Olafilla on tutkinnassa myös tapauksia liittyen EU:n elpymisvarojen kansalliseen käyttöön. Kyse on muun muassa kilpailutuksissa olleista epäselvyyksistä. Kohdemaita Olaf ei kerro.

Itälä arvioi, että Venäjän-vastaisten pakotteiden kiertäminen työllistää Olafia paljon tänä vuonna.

”Se on valtava kokonaisuus, jossa olemme vasta pääsemässä alkuun. Samoin Ukrainan tuen koordinointi, koska sen jälleenrakennukseen tullaan pistämään paljon rahaa. Olemme aina nähneet, että mitä suuremmasta rahasummasta on kysymys ja mitä nopeammin se pitää käyttää, sitä suurempi on riski korruptioon ja petokseen.”

Viime vuonna Olaf sai päätökseen 256 tutkintaa, joiden perusteella se antoi suosituksia kansallisille ja EU-viranomaisille. Uusia tutkintoja avattiin vajaa kaksisataa.

Olaf on tutkintaviranomainen ilman valtaa nostaa syytteitä, mutta se toimii tiiviissä yhteistyössä EU-tasolla vuonna 2021 aloittaneen syyttäjäviraston Eppon kanssa. Viime vuonna Olaf ilmoitti Eppolle 71 mahdollista rikostapausta.