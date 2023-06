Harakka otti omalta yhtiöltään vaalirahaa enemmän kuin laki sallii. Myös vasemmistoliiton Mai Kivelän vaalirahoitus­ilmoituksessa on yksi 6 000 euron katon ylittävä tukisumma.

Toimitusministeristön liikenne- ja viestintäministerinä toimiva Timo Harakka (sd) kertoo vaalirahoitusilmoituksessaan tukisummasta, joka ylittää lain asettaman katon yhden tukijan antamalle rahalle.

Harakka kertoo saaneensa Kansakunta oy:ltä 9 451 euroa. Lain mukaan yksittäinen tukija saa antaa eduskuntavaaleissa ehdokkaalle korkeintaan 6 000 euroa, ellei tukija ole puolue tai puolueyhdistys.

Harakka kertoi HS:lle tekstiviestitse tiistaina alkuillasta korjaavansa virheen.

”Palautetaan yli mennyt osuus yhtiölle ja lisätään omaan rahoitukseen”, Harakka kirjoitti.

Kansakunta oy on Harakan 90-prosenttisesti omistama yhtiö. Se on ollut aiemmin otsikoissa myytyään syksyllä 2021 Meta.fi-verkkotunnuksen ennen kuin Facebook ilmoitti vaihtavansa emoyhtiönsä nimen Metaksi.

Ministeri sai vaaleissa Pro Reilumpi Yhteiskunta ry:ltä vaalirahaa maksimimäärän eli 6 000 euroa. Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland -säätiö antoi hänelle 2 000 euroa. Yrittäjä Kim Väisänen lahjoitti 2 000 euroa Harakalle.

Harakka kertoo myös ilmoituksessaan lisätietona, että hän on saanut Pro Markkinatalous -yhdistykseltä nolla euroa.

Toinen lain asettaman 6 000 euron enimmäissumman ylittänyt on vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.

Hän ilmoittaa saaneensa Tero Leponiemeltä 7 480 euroa. Ilmoituksen mukaan Leponiemi on suunnitellut hänelle kyseisen summan arvosta mainontaa kampanjaan.

”Omalta osaltani tässä on käynyt moka, koska kyseessä on tosiaan kampanjan hyväksi tehty palvelu, josta ei ole maksettu. En näin ollen tullut tajunneeksi että euromääräinen enimmäismäärä koskee myös tätä. Kyse on tehdyn palvelun markkinahintaisesta arviosta, jonka laitoin koska tavoite oli olla avoin asian suhteen”, Kivelä selvittää.

Laissa määritellyn 6 000 euron katon rikkomisesta ei ole kansanedustajalle mitään seurauksia. Rahoja ei myöskään tarvitse palauttaa.

”Lainsäätäjä on säätänyt sen niin”, selittää VTV:n valvontapäällikkö Jonna Carlson.

”Laissa ei myöskään ole määrätty meidän tehtäväksemme näiden rajojen valvomista. Olemme kuitenkin välillä olleet yhteydessä liian isoista summista ilmoittaneisiin ehdokkaisiin ja informoineet näistä rajoista.”

Se on vain tällaista ystävällistä neuvontaa?

”Se on. Onhan tämä vähän nurinkurista”, Carlson sanoo.

Hänen mukaansa tapauksia, joissa ehdokas ilmoittaa katon ylittävistä summista, on kuitenkin harvakseltaan.