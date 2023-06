Bryssel

Tekoälyä voi verrata ydinvoimaan tai geeniteknologiaan, sanoo EU-parlamentin tekoälymietinnön toinen kirjoittaja, romanialainen europarlamentaarikko Dragoş Tudorache.

Niille on asetettu rajoja, koska ihmiskunta pystyisi menemään vaarallisille vesille niitä kehittäessään. Ihmisen kloonaaminen on kiellettyä, ja ydinvoimalan rakentamisen turvallisuusmääräykset ovat pilkuntarkat.

Tudorachen mukaan on mahdollista ja tarpeellista säädellä myös sitä, miten pitkälle tekoälyn kehittämisessä voi edetä.

”Nämä eivät ole filosofisia vaan erittäin poliittisia kysymyksiä”, Tudorache sanoo.

Tudorachen ja italialaisen euroedustajan Brando Benifein yhdessä kirjoittama mietintö tekoälystä hyväksytään tulevalla viikolla EU-parlamentin täysistunnossa. Mietinnön hyväksymisen jälkeen alkavat neuvottelut komission ja jäsenmaiden kanssa siitä, millainen tekoälyasetuksesta lopulta tulee. EU haluaa lakiin kirjoitetun sääntelyn, ei vain suosituksia.

Tudorache on työskennellyt pitkään EU-komissiossa ja toimi jonkin aikaa myös Romanian sisäministerinä ennen kuin asettui ehdolle vuoden 2019 EU-vaaleissa. Parlamentissa hän edustaa keskustaliberaalia Renew-ryhmää, johon Suomesta kuuluvat keskusta ja Rkp.

EU-parlamentissa käydään kovaa kisaa siitä, kuka saa kirjoitettavakseen mietintöjä keskeisistä lakiesityksistä. Ne ovat europarlamentaarikoille iso työ, ja kirjoittajat ovat keskeisessä roolissa myös jatkoneuvotteluissa.

” EU aikoo kieltää osan tekoälyn käyttötarkoituksista kokonaan.

Tudorachen ja Benifein tekoälyurakkaan tuli lisäkierrettä viime vuoden lopulla, kun Open AI -yritys julkisti Chat GPT -sovelluksen, yleiskäyttöisen tekoälyjärjestelmän. Se herätti hitaammatkin siihen, että tekoälyssä on otettu kiehtova ja vähän pelottavakin harppaus. Chat GPT osaa tuottaa tekstiä ja ratkoa ongelmia.

Tudorachen mukaan vielä puoli vuotta sitten monet hymähtelivät EU:n innolle säädellä tekoälyä, mutta nyt jo kysellään, miksei toimeen tartuttu aiemmin.

Tudorache sanoo komission ja parlamentin lähestyvän tekoälyä niin, että itse teknologiaa ei säädellä.

”Teknologia on työkalu, ja vastuu on niillä, jotka käyttävät työkalua. Me haluamme, että sitä käytetään ihmiskeskeisesti, eli teknologia valjastetaan ihmisen palvelukseen eikä toisin päin. Teknologiaan pitää pystyä luottamaan, ei sitä muuten käytetä, tai sen käyttöön liittyy pelkoja ja salaliittoteorioita.”

EU aikoo kieltää osan tekoälyn käyttötarkoituksista kokonaan. Tekoälyä ei saa käyttää esimerkiksi ihmisten profilointiin etnisen taustan tai sosiaalisen aseman perusteella ilman selkeää perustetta. Julkisia tiloja ei saa valvoa tekoälyjärjestelmillä, jotka perustuvat reaaliaikaiseen biometriseen etätunnistukseen.

Lisäksi EU määrittelee, että osaan käyttötarkoituksista liittyy suuria riskejä, esimerkiksi kun tekoälyn avulla seulotaan ihmisten luottotietoja tai soveltuvuutta työpaikkaan. Myös liikenteen valvonta ja diagnoosien tekeminen lasketaan riskialttiiksi käytöksi, jota täytyy valvoa tarkemmin.

Dragoş Tudorache oli aloitteentekijä europarlamentaarikkojen vetoomuksessa, jonka mukaan tekoälyn säätelystä olisi sovittava globaalisti.

Parlamentin valiokunta otti saman lähestymistavan myös tehokkaisiin yleiskäyttöisin tekoälyjärjestelmiin kuten Chat GPT:hen. Sillä lisäyksellä, että niiden kehittäjät halutaan saada vastuuseen tuotetusta sisällöstä.

”Et voi kehittäjänä sanoa, että hei, tämä on vain alusta ja tekstigeneraattori, en minä vastaa, mitä sieltä tulee. Tätä taktiikkaahan sosiaalisen median yhtiötkin yrittivät käyttää.”

Tekijänoikeuksiin valiokunta haki Tudorachen mielestä käytännönläheisen kannan. Tekoälyjärjestelmää voi opettaa erilaisilla teksteillä ja teoksilla, mutta lähteet pitää kertoa avoimesti ja perusteellisesti. Jos tekoäly sen jälkeen pukkaa ilmoille plagiaatin, alkuperäisen teoksen tekijä voi vedota tekijänoikeuslakiin.

” ”Tämä koskettaa ihan kaikkea, mitä teemme.”

Tudorachen mukaan tarve säädellä tekoälyä tulee kahdesta suunnasta.

”Meillä on ollut useita teollisia vallankumouksia, mutta tekoäly menee niidenkin ohi vaikutuksiltaan. Tämä koskettaa ihan kaikkea, mitä teemme.”

Toinen kulma on se, että ilman yhteiskunnan säätelyä olisi pakko luottaa tekoälyä kehittävien yhtiöiden itsesäätelyyn.

”Historia on osoittanut, että kaikilla yrityksillä ei ole tällaista moraalista kompassia, tai ainakin niiden käsitys kompassista on aika erikoinen. Jos mietitään vaikka sitä, miten sosiaalisen median yhtiöt ovat toimineet, niin pelkästään itsesäätelyyn ei voi nojata.”

Muun muassa OECD ja Unesco ovat julkistaneet yleisiä periaatteita tekoälylle, mutta Tudorachen mukaan ne eivät riitä.

”Enää ei ole mahdollista olla tekemättä mitään. Itse asiassa myös monet tekoälyä kehittävät yritykset ovat lähestyneet ja pyytäneet säätelyä, koska ne haluavat kaikkien olevan samalla viivalla muun muassa eettisyyden vaatimusten suhteen.”

Tudorache on tyytyväinen siihen, että G7-maat toivoivat äskettäin muun muassa yhteisiä teknisiä standardeja tekoälylle.

Tudorache oli aloitteentekijänä kahdentoista europarlamentaarikon huhtikuussa tekemässä yhteisvetoomuksessa, jossa he toivovat EU:n pyrkivän kohti tekoälyn globaalia sääntelyä. He muun muassa toivoivat EU:n ja Yhdysvaltojen järjestävän maailmanlaajuisen huippukokouksen, jossa keskityttäisiin Chat GPT:n kaltaisiin tehokkaisiin tekoälyjärjestelmiin.

Tudorache sanoo, että vetoomuksen taustalla oli Future of Life Instituten maaliskuun lopussa keräämä yhteiskirje, jossa monet teknologiamaailman silmäätekevät esittivät keskeytystä tekoälyn kehittämiseen.

”Sosiaalisessa mediassa monet kyselivät, missä poliitikot piileskelevät. Heitä ei ollut Future of Lifen kirjeen allekirjoittajissa. Tajusin, ettei kovin moni edes tiedä, että EU:n lainsäädäntötyö on jo käynnissä. En myöskään ole samaa mieltä kirjeen kanssa siinä, että nyt pitäisi juosta karkuun paniikissa. Poliitikkojen pitää ottaa vastuu ja kirjoittaa säännöt.”

Tudorachen mukaan EU:n ei kannata tekoälyssä luottaa ”Bryssel-vaikutukseen” eli siihen, että kun EU luo säännöt, ne kopioidaan muuallakin maailmassa.

”Tarvitaan tekoälydiplomatiaa ja ymmärrystä siitä, että sääntely-ympäristö on erilainen eri puolilla maailmaa.”

” Kiinan kommunistinen puolue käyttää tekoälyä nyt hyväkseen ihmisten valvonnassa.

Tudorache on tyytyväinen siihen, että G7-maat toivoivat äskettäin yhteisiä teknisiä standardeja tekoälylle ja kansainvälistä keskustelua muun muassa läpinäkyvyydestä, tekijänoikeuksista ja disinformaation uhasta. Se on hyvä alku säätelyn laajenemiselle globaaliksi, Tudorache arvioi.

Myös Yhdysvallat etenee omissa säätelyhankkeissaan nyt rivakasti, hän sanoo.

”Mukaan pitäisi saada muutkin kuin samanmieliset demokratiat eli myös ne maat, jotka katsovat tätä samaa tekoälyteknologiaa hieman erilaisten linssien läpi. Eurooppalaiset yritykset toimivat kyseisissä maissa, ja näiden maiden yritykset täällä. Jos puhutaan nimillä, niin tarkoitan siis Kiinaa ja sen liittolaisia”, Tudorache sanoo.

Tudorachen mukaan Kiinan kommunistinen puolue käyttää tekoälyä nyt hyväkseen ihmisten valvonnassa, mutta kehittyvästä tekoälystä voi tulla puolueelle riski.

”Tekoäly saattaa muuttua jonain päivänä liian kapitalistiseksi ja kääntyä puoluetta vastaan. Kiinaakin saattaa kiinnostaa käydä keskustelua säätelystä, ja meidän pitää olla siihen valmiita.”