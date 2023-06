Suojelupoliisin apulaispäällikkö Teemu Turunen uskoo Venäjän kybervakoilun merkityksen korostuvan karkotusten myötä.

Suomi päätti tiistaina karkottaa yhdeksän venäläistä vakoojaa Suojelupoliisin aloitteesta. Suojelupoliisin apulaispäällikkö Teemu Turunen kuvaa tapausta merkittäväksi ja sanoo karkotusten olevan merkittävä takaisku Venäjän tiedustelulle Suomessa.

”Kyse on tiedustelu-upseereista eli niin sanotuista valediplomaateista. Yhdeksän karkotettiin siksi, että he ovat ne henkilöt, joita me esitimme Wienin diplomaattisopimuksen vastaisen toiminnan takia”, Turunen sanoo.

Tp-utva eli presidentti Sauli Niinistön sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokous päätti maanantaina Suomen karkottavan yhdeksän venäläistä vakoojaa Suomesta. Ulkoministeriön osastopäällikkö Marja Liivalan mukaan kyseessä on suurin tämäntyyppinen karkotuspäätös Suomessa.

Turunen kuitenkin korostaa, että Venäjän tiedustelutiedon tarve ei Suomessa ole kadonnut mihinkään, vaan päin vastoin tarve on vain lisääntynyt Suomen Nato-jäsenyyden myötä.

”Kun tämä Venäjän suurlähetystöistä käsin tapahtuva henkilövakoilu on tehty entistä hankalammaksi ja vaikeammaksi eurooppalaisella tasolla, niin Venäjä varmasti miettii vakoilukeinojaan uusiksi”, Turunen sanoo.

Turunen uskoo, että esimerkiksi kybervakoilun merkitys korostuu jatkossa. Samoin painostus, uhkailu tai kiristys on mahdollista liittyen suomalaisten omistus- tai sukulaisuussuhteisiin Venäjällä.

”Kyse on keinoista, millä henkilöihin pystytään vaikuttamaan ja miten henkilöitä saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tällaisen toiminnan lisääminen on yksi osa venäläisten tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden työkalupakkia”, Turunen kuvailee.

Turunen sanoo, ettei voi mennä henkilötasolle siitä, keitä karkotetut ovat ja mitä he ovat tehneet, ainoastaan, että kyse on diplomaattipeitteillä toimivista tiedustelu-upseereista.

”Tämä on sitä, mitä me Suojelupoliisissa teemme, ja vastaa hyvin meidän vastatiedustelun tavoitteitamme,” Turunen sanoo.