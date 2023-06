”Ei ole monia asioita, joissa jäsenmailla olisi yhtä isot näkemyserot”, yksi EU-diplomaatti sanoo.

Siirtolaisia Loon-Plagen kunnassa Pohjois-Ranskassa sijaitsevalla tilapäisellä pakolaisleirillä keskiviikkona. Heidän toiveenaan on päästä ylittämään Englannin kanaali ja siirtyä Britanniaan.

Bryssel

Euroopan unionin sisäministerit yrittävät torstaina viimein sopia maahanmuutto- ja turvapaikka­politiikan uudistuksesta, joka on ollut vireillä jo syksystä 2020 alkaen.

Tarvittaessa päätös voidaan runtata läpi jäsenmaiden määrä­enemmistöllä, mutta toiveena on, että mahdollisimman moni jäsenmaa hyväksyisi uudistuksen perus­periaatteet. Kokouksen odotetaan venyvän myöhään.

Tilanteen kuvataan olevan 50–50: uudistus voi mennä kokouksessa läpi tai sitten ei.

”Ei ole monia asioita, joissa jäsenmailla olisi yhtä isot näkemyserot. Joka jäsenmaassa maahanmuutolla voi voittaa tai hävitä vaalit. Mitä tahansa nyt sovitaankin, se pitää pystyä myymään myös kotiyleisölle”, sanoo yksi kokenut EU-diplomaatti.

Toimitusministeristön sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) ei osallistu Luxemburgissa pidettävään kokoukseen, vaan Suomesta on paikalla virkamiesedustus.

Uudistuksessa on tarkoitus luoda kaikkia jäsenmaita sitova yhteisvastuu- tai solidaarisuus­mekanismi niihin tilanteisiin, kun muuttoliike kasvaa yllättäen nopeasti.

Lisäksi EU haluaa luoda kaikkia jäsenmaita sitovat yhteiset menettelyt, miten toimitaan, kun turvapaikanhakija tulee EU:n alueelle. Vaihtoehtoina ovat normaali turvapaikka­menettely tai niin sanottu rajamenettely, josta tulee pakollista kaikille jäsenmaille. Suomessa se ei ole toistaiseksi ollut käytössä, mutta Suomikin valmistautuu siihen.

Hakija joutuu rajamenettelyyn silloin, jos hänen katsotaan vaarantavan turvallisuutta, jos hän on antanut harhaanjohtavia tietoja tilanteestaan tai jos hän tulee maasta, jonka suojeluprosentti on alle 20 eli jonka kansalaisille EU-maat ovat harvoin myöntäneet turvapaikkaa.

Rajamenettely tapahtuu nopeutetusti. Epäselvää tosin on, miten kaikki jäsenmaat kykenevät järjestämään tällaisen vaativan pikakaistan, jossa hakijat saisivat oikeudenmukaisen käsittelyn.

Samoin palautuksen takaisin lähtömaahan pitäisi tapahtua nopeutetusti, mutta käytännön ongelmana on, että palautukset kaikkiin lähtömaihin eivät toimi tälläkään hetkellä.

Jäsenmailla on tiettävästi kiistaa siitä, mitkä maat luokitellaan turvallisiksi kolmansiksi maiksi, joista tulleet hakijat voi palauttaa.

Jäsenmaat yrittävät sopia pelisäännöt myös siihen, milloin jäsenmaa on vastuussa turvapaikka­hakemuksen tutkimisesta. Lähtökohtaisesti kyseessä on ensimmäinen maa, johon turvapaikanhakija saapuu, mikä on myös tämänhetkinen käytäntö.

Uutta on se, että nyt jäsenmaat aikovat sopia solidaarisuus­mekanismista paine­tilanteisiin. Kyse voi olla esimerkiksi Välimeren maasta, johon äkillisesti saapuu meritse paljon siirtolaisia.

Maa voi pyytää siirtämään tietyn määrän turvapaikanhakijoita muihin jäsenmaihin tutkittavaksi. Tämä on hiertänyt kovin joissakin maissa, joten sen rinnalle on kehitetty vaihtoehto: jos jäsenmaa ei halua turvapaikanhakijoita, se voi antaa taloudellista tukea tai sitten jotakin muuta tukea, esimerkiksi lisähenkilöstöä apukäsiksi.

Taloudellinen tuki on määritelty euromääräisesti. Viimeisen tiedon mukaan se olisi 20 000 euroa per turvapaikanhakija, eli tämän verran maan pitäisi maksaa, jos se ei suostu hakijan siirtoon.

”Solidaarisuus on pakollista, mutta hakijoiden siirrot ovat vapaaehtoisia”, yksi EU-diplomaatti kiteyttää.

Tämäkään ei ole kelvannut kaikille jäsenmaille, muun muassa Puolalle ja Unkarille, jotka kokevat taloudellisen tuen eräänlaiseksi sakoksi. Ne painottavat myös, että EU:n pitää parantaa ulkorajavalvontaansa.