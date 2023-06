Rädyn mukaan puolustushallinto on toiminut ”demokratian periaatteiden mukaisesti”.

Puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö Arto Räty hämmästelee Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan Erkki Tuomiojan (sd) näkemystä, jonka mukaan puolustushallinto olisi ohittanut poliitikkojen näkemykset turvallisuuspolitiikassa.

”Tuomiojan väite, että Kaartin kortteli [eli puolustushallinto] olisi toiminut demokratian vastaisesti, on käsittämätön”, Räty kirjoittaa.

Tuomioja kirjoitti omassa mielipidekirjoituksessaan aiemmin, että HS:n taannoisessa jutussa ”supersankariksi nousee ’Kaartin kortteli’ eli puolustushallinto, joka presidentistä ja poliitikoista riippumatta ja heidät sivuuttaen huolehti siitä, että Suomi lopulta saatiin Yhdysvaltain liittolaiseksi ja Naton jäseneksi”.

”En tässä enempi käsittele historiallista analogiaa sen kanssa, miten Puolustusvoimat junaili eduskunnan ja hallituksen ohitse Suomen Saksan kanssa operaatio Barbarossaan ja hyökkäyssotaan Neuvostoliittoa vastaan vuonna 1941. Lopputulos ja tilanne olivat toisenlaisia kuin tänään, mutta tämäkin historia on hyvä pitää mielessä. Siksi ihmettelen sitä, miten samanlainen toiminta parlamentaaristen päättäjien selän takana kuin välirauhan aikana nostetaan nyt kiitoksen kohteeksi”, Tuomioja kirjoitti.

Hän myös väitti Rädyn ”junailleen” Oregonin kansalliskaartin taisteluhävittäjien vierailun Suomeen ”ohittaen kokonaan presidentin ja ministerit – eduskunnasta puhumattakaan – omavaltaisessa toiminnassaan”.

Rädyn mukaan puolustusvoimien ja puolustusministeriön tehtävänä on toteuttaa parlamentaarisesti tehtyjä päätöksiä.

”Näin on myös menetelty. Toiminta Naton ja Yhdysvaltojen kanssa on ollut avointa ja noudattanut täysin niitä linjauksia, joista poliitikot ovat päättäneet. Se, että puolustushallinto esittää omia näkemyksiään, on osa demokraattista päätöksentekoa. Viimeisen sanan sanovat poliitikot”, Räty kirjoittaa.

”Käsittämätön on myös Tuomiojan viittaus operaatio Barbarossaan – sekä sen suhteen mitä Tuomioja väittää Puolustusvoimista että miten hän käytännössä rinnastaa Yhdysvallat natsi-Saksaan.”

Räty myös kiistää ”junailun” taisteluhävittäjätapauksessa.

”Vierailu ylipäänsä tapahtui ministeriöstä lähtöni jälkeen.”