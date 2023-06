Sopimus syntyi jäsenmaiden määräenemmistöllä, Puola ja Unkari äänestivät vastaan.

Bryssel

Euroopan unionin jäsenmaat ovat saavuttaneet sovun vuodesta 2020 lähtien vireillä olleesta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta.

Historialliseksi luonnehdittu sopimus syntyi EU:n sisäministereiden kokouksessa Luxemburgissa pitkän neuvottelupäivän jälkeen. Puheenjohtajamaa Ruotsi ilmoitti asiasta Twitterissä.

Jäsenmaat äänestivät asiasta kahdesti. Ensimmäisellä kerralla uudistus olisi jo mennyt läpi niukalla jäsenmaiden enemmistöllä. Puheenjohtajamaa kuitenkin jatkoi neuvotteluita saadakseen sen taakse mahdollisimman laajan joukon maita.

Lopulta uudistusta vastaan äänestivät Puola ja Unkari. Bulgaria, Malta, Slovakia ja Liettua pidättäytyivät äänestämästä.

Toimitusministeristön sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) ei osallistunut kokoukseen, vaan Suomesta oli paikalla virkamiesedustus.

Seuraavaksi jäsenmaat, EU-parlamentti ja EU-komissio neuvottelevat uudistuksen yksityiskohdista ennen kuin siitä tulee jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

Uudistuksessa on ollut tarkoitus luoda kaikkia jäsenmaita sitova yhteisvastuu- tai solidaarisuus­mekanismi niihin tilanteisiin, kun muuttoliike kasvaa yllättäen nopeasti.

Lisäksi EU haluaa luoda kaikkia jäsenmaita sitovat yhteiset menettelyt, miten toimitaan, kun turvapaikanhakija tulee EU:n alueelle. Vaihtoehtoina ovat normaali turvapaikka­menettely tai niin sanottu rajamenettely, josta tulee pakollista kaikille jäsenmaille.

Suomessa rajamenettely ei ole ollut käytössä, sillä toistaiseksi se on ollut vapaaehtoinen käytäntö. Suomikin valmistautuu nyt soveltamaan sitä velvoittavasti.

Hakija joutuu rajamenettelyyn silloin, jos hänen katsotaan vaarantavan turvallisuutta, jos hän on antanut harhaanjohtavia tietoja tilanteestaan tai jos hän tulee maasta, jonka suojeluprosentti on alle 20 eli jonka kansalaisille EU-maat ovat harvoin myöntäneet turvapaikkaa.

Rajamenettely tapahtuisi nopeutetusti, 12 viikon määräajassa. Epäselvää tosin on, miten kaikki jäsenmaat kykenevät järjestämään tällaisen vaativan pikakaistan, jossa hakijat saisivat oikeudenmukaisen käsittelyn.

Saksa vaati, että alaikäiset eivät joutuisi nopeutettuun menettelyyn. Vaatimus ei mennyt läpi. Joillakin mailla on pelkona, että tämä innostaisi lähettämään alaikäisiä yksin esimerkiksi vaarallisille Välimeren ylityksille siinä toiveessa, että se johtaisi turvapaikkaan ja perheenyhdistämiseen.

Myös turvapaikanhakijoiden palautuksen takaisin lähtömaahan pitäisi tapahtua nopeutetusti, 12 viikossa, mutta käytännön ongelmana on, että palautukset kaikkiin lähtömaihin eivät toimi tälläkään hetkellä.

Jäsenmailla oli kiistaa siitä, mitkä maat luokitellaan turvallisiksi kolmansiksi maiksi, joista tulleet hakijat voi palauttaa.

Jäsenmaat yrittävät uudistuksessa sopia pelisäännöt, milloin jäsenmaa on vastuussa turvapaikka­hakemuksen tutkimisesta. Lähtökohtaisesti kyseessä on ensimmäinen maa, johon turvapaikanhakija saapuu, mikä on myös tämänhetkinen käytäntö.

Uutta on se, että nyt jäsenmaat aikovat sopia solidaarisuus­mekanismista paine­tilanteisiin. Kyse voi olla esimerkiksi Välimeren maasta, johon äkillisesti saapuu meritse paljon siirtolaisia.

Maa voi pyytää siirtämään tietyn määrän turvapaikanhakijoita muihin jäsenmaihin tutkittavaksi. Tämä on hiertänyt kovin joissakin maissa, joten sen rinnalle on kehitetty vaihtoehto: jos jäsenmaa ei halua turvapaikanhakijoita, se voi antaa taloudellista tukea tai sitten jotakin muuta tukea, esimerkiksi lisähenkilöstöä apukäsiksi.

Taloudellinen tuki on määritelty euromääräisesti. Tuki olisi 20 000 euroa per turvapaikanhakija, eli tämän verran maan pitäisi maksaa, jos se ei suostu hakijan siirtoon.