Suomen sotilaallinen yhteen­sovittaminen sotilasliitto Natoon saatettiin muodollisesti päätökseen maanantaina järjestetyissä juhlallisissa seremonioissa.

Naton transformaatioesikunta ACT:n (Allied Command Transformation) komentaja, kenraali Philippe Lavigne ja Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen allekirjoittivat yhteisen julkilausuman Presidentinlinnassa presidentti Sauli Niinistön isännöimässä tilaisuudessa.

Julistuksella päätettiin virallisesti noin 11 kuukauden prosessi, jolla Suomen Puolustusvoimia on tuotu Nato-aikaan.

Osa työstä voitiin tehdä vasta, kun Suomesta oli tullut huhtikuussa Naton 31. jäsen.

Presidentti Sauli Niinistö puhumassa Presidentinlinnassa maanantain tilaisuudessa.

”Suomesta Nato on saanut liittolaisen, joka ottaa velvollisuutensa ja sitoumuksensa vakavasti”, presidentti Niinistö sanoi avatessaan tilaisuutta.

Hän toisti aiemmat sanansa siitä, ettei Suomen jäsenyys ole täydellinen ennen Ruotsin jäsenyyden toteutumista.

”Suomelle Ruotsin jäsenyys on ensiarvoisen tärkeää, paitsi poliittisesti myös sotilaallisesti”, Niinistö sanoi.

Puolustusvoimat liputti maanantaina toimipaikoissaan Nato-lipulla tapahtuman kunniaksi.

Yhteensovittamisen tavoitteena on ollut varmistaa, että Suomella on kyky toimia osana sotilasliiton yhteistä pelotetta ja puolustusta. Kaikki uudet jäsenmaat käyvät läpi vastaavan prosessin.

Työn aikana on käsitelty kymmentä eri osa-aluetta, joihin kuuluvat muun muassa lainsäädäntö, kommunikaatiojärjestelmät, logistiikkaa ja lääkintä.

Niin Naton kuin Suomenkin edustajat alleviivasivat maanantaina, että Suomen kohdalla työ on ollut poikkeuksellisen nopeaa Suomen liki 30 vuotta kestäneen Nato-kumppanuuden vuoksi.

ACT:n komentaja Lavigne kuvaili Suomen jäsenyyttä merkittäväksi muutokseksi.

”Suomen liittyminen Natoon on merkittävä muutos, suuri panos yhteiseen puolustukseemme ja ratkaiseva askel kohti vakauden palauttamista Eurooppaan”, hän sanoi.

Lavigne muisteli puheenvuorossaan presidentti Niinistön vierailua ACT:ssa Yhdysvaltojen Norfolkissa ja sitä kuinka he puhuivat intohimostaan joukkueurheiluun. Lavigne listasi Niinistölle rakkaan jääkiekkoilun ja Nato-työskentelyn yhtäläisyyksiä aina sinnikkäästä puolustuksesta ja vahvasta luottamuksesta harjoittelun tarpeeseen.

”Yhteistyö tekee meistä vahvempia”, hän sanoi.

Kiitoksia Suomelle tuli myös ACT:ta tilaisuudessa edustaneelta prikaatikenraali Moschos Voudourisilta.

”On hyvin tärkeää, ettei Suomi hankkiutunut eroon sotilaallisista kyvykkyyksistään menneinä vuosina kuten muut maat”, hän sanoi.

Prikaatikenraali Moschos Voudouris.

Suuria kehitystoiveita Suomelle ei Naton edustajilta tässä yhteydessä kuultu.

Puolustusvoimain komentaja Kivinen totesi, että Suomen puolustuksen perusta säilyy Natossakin ennallaan.

Hän viittasi asevelvollisuuteen perustuvaan järjestelmään ja verraten vahvoihin puolustusvoimiin, joita maantieteellinen sijainti edellyttää.

Natossa Suomi on sitoutunut täyttämään omat velvoitteensa, hän korosti.

”Nato on rakennettu muskettisoturiperiaatteelle: yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta. Me suomalaiset ymmärrämme tämän hyvin ja olemme sitoutuneet täyttämään omat velvoitteemme.”

Vaikka muodollinen yhteensovittaminen Natoon on nyt viety päätökseen, työ Nato-aikaan siirtymiseksi jatkuu vielä vuosia.

Yksi aikaa vievä asia on henkilöstön lähettäminen Naton rakenteisiin. Tarve on arvioitu runsaaksi sadaksi upseeriksi. Ajatuksena on että henkilöstömäärästä 30 prosenttia olisi täytetty kolmessa vuodessa ja 90 prosenttia kuuden vuoden kuluttua.

Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Janne Jaakkola otti maanantaina esiin isäntämaana toimimisen siten, että Nato-maiden joukoilla on tarvittaessa mahdollisuudet toimia Suomessa.

Tähän saakka Suomi on keskittynyt verraten lyhyisiin harjoituksiin, hän sanoi. Nyt, Nato-suunnittelun edetessä, täytyy huomioida myös se, kuinka voitaisiin tukea tarpeen tullen Suomeen lähetettäviä vahvistuksia. Jaakkolan mukaan tarpeita on esimerkiksi infrastruktuurin rakentamisessa.

Kyse on vastavuoroisesti suomalaisjoukkojen lähettämisestä ulkomaille.

Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Janne Jaakkola.

