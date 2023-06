Maahanmuuttopaineeseen joutuville maille tulee jatkossa osoittaa solidaarisuutta joko ottamalla vastaan ihmisiä tai antamalla apua. EU-maiden sopu on itärajan takia hyvin tärkeä myös Suomelle.

Bryssel

EU:n jäsenmaiden historiallisena pidetty sopu maahan­muutto- ja turva­paikka­politiikan uudistuksesta muuttaa käytäntöjä myös Suomessa.

EU:n sisäministerit sopivat uudistuksesta pitkään venyneessä kokouksessa Luxemburgissa torstaina. Sopu otti lujille monissa maissa, mutta puheen­johtajamaa Ruotsi sai pidettyä langat käsissään, ja lopulta uudistusta vastaan äänestivät vain Puola ja Unkari.

Pieni joukko maita äänesti tyhjää, mutta siirtolais­tilanteen kannalta keskeiset maat, kuten Italia ja Kreikka, äänestivät puolesta.

Jälkipyykki silti jatkuu, sillä maahan­muutto on jotakuinkin kaikissa jäsenmaissa sisäpoliittisesti herkkä kysymys. Eikä vielä olla maalissa: nyt alkavat neuvottelut parlamentin ja komission kanssa, ja vasta niistä syntyy lopullinen laki.

Maahanmuuttopolitiikan uudistus käynnistyi jo vuosien 2015–2016 pakolais­kriisistä, mutta komission esitystä saatiin odottaa vuoteen 2020. Tarkoituksena on luoda EU:hun kriisinkestävä maahan­muutto­järjestelmä, jossa paine ei kasaudu liikaa yksittäisten maiden niskoille.

Kaksi keskeistä asiaa tulee uutuutena myös Suomelle. Toinen on EU-maiden solidaarisuus­mekanismi sellaisissa tilanteissa, kun joku maa joutuu kovaan paineeseen rajan yli pyrkivien takia.

Paineeseen joutuva maa voi hyvin olla myös EU:n ulkorajavaltio Suomi, jos esimerkiksi Venäjän sisäinen tilanne järkkyy tai jos Venäjä päättää toteuttaa hybridi­operaation, jossa se työntää rajan yli kolmansien maiden kansalaisia.

Painetilanteissa EU-komissio antaisi suosituksen yhteis­vastuu­toimista ja listaisi valtiot, joita muiden tulisi auttaa.

Paineen takia Välimeren maat eivät ole selvinneet ensimmäisen saapumismaan velvollisuuksistaan. Esimerkiksi saapujien rekisteröinnit eivät nyt toimi.

Avun voisi antaa sisäisin siirroin: turva­paikan­hakijoita siirrettäisiin painemaasta rauhallisemman tilanteen maihin. Luxemburgissa sovittiin, että 30 000 ihmistä on maksimimäärä, jonka maa voisi siirtää toisten jäsenmaiden hoitoon.

Jos jäsenmaa ei halua osallistua ihmisten siirtoihin, se voi antaa painemaalle taloudellista tukea tai jotakin konkreettista apua, kuten henkilöstöä. Tuki olisi 20 000 euroa per turva­paikan­hakija, eli tämän verran maan pitäisi maksaa, jos se ei suostu hakijan siirtoon.

Vuosi sitten Ranskan puheen­johtaja­kaudella 21 unionin jäsenmaata ja Schengen-maata aloittivat yhteis­vastuun jo etuajassa. Osana tätä Suomikin otti tuolloin vapaaehtoisesti vastaan 175 turvapaikanhakijaa, jotka tulivat Välimeren EU-maiden vastaanotto­järjestelmistä.

Osittainen uudistus Suomelle on niin sanottu rajamenettely, jonka tarkoitus on karsia nopeasti siirtolaisten joukosta ne, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan.

Turvapaikkahakemukset tutkitaan menettelyssä nimensä mukaisesti jo rajalla tai sen läheisyydessä, esimerkiksi lentoasemalla.

Hakija joutuu rajamenettelyyn silloin, jos hänen katsotaan vaarantavan turvallisuutta, jos hän on antanut harhaan­johtavia tietoja tilanteestaan tai jos hän tulee maasta, jonka suojeluprosentti on alle 20, eli jonka kansalaisille EU-maat ovat harvoin myöntäneet turvapaikkaa. Kyse on esimerkiksi Pohjois-Afrikan maista.

Suomeen tulee tällä hetkellä vähän turva­paikan­hakijoita, joihin rajamenettely soveltuisi suoraan. Kyse on siis EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisista, jotka tulevat Suomessa ensi kertaa EU:n ulkorajan yli. Esimerkiksi Afganistanista paenneet saavat yleensä turvapaikan.

Rajamenettely on nykyisessä direktiivissä vapaa­ehtoinen käytäntö, mutta nyt siitä tulee kaikkia velvoittavaa. Tämä voi vaatia Suomessa esimerkiksi tilajärjestelyjä. Itärajalla kyseeseen voisi tulla Joutsenon vastaan­otto­keskus, sisäministeriöstä arvioidaan.

Suomi ehti jo melkein ottaa rajamenettelyn käyttöön edellisen eduskunnan aikana. Suomessa huolestuttiin, kun Valko-Venäjä päästi siirtolaisia tahallaan rajan yli Puolaan, Latviaan ja Liettuaan, ja ulkomaalaislakia päätettiin muuttaa tähän varautumiseksi.

Lakiesitys ei kuitenkaan ehtinyt maaliin, vaan raukesi keväällä eduskunnan istunto­kauden päätyttyä.

Euroopan unioniin suuntautuva muuttoliike on alkanut nousta vuosien 2015–2016 lukemiin, vaikka Suomessa se ei tällä kertaa näy yhtä selvästi.

Hallituksen taustamuistion mukaan tämän vuoden tammi–huhtikuussa EU:ssa havaittiin yli 80 000 laitonta rajanylitystä, mikä on korkein luku sitten vuoden 2016 vastaavan ajan.

Noin puolet näistä laittomista rajan­ylityksistä tapahtui keskisen Välimeren ylittävällä reitillä, jossa pääasiallinen lähtömaa on nykyisin Tunisia. Suurin osa tulijoista on Norsun­luurannikon, Guinean ja Pakistanin kansalaisia, mutta myös Tunisian kansalaisten määrät turva­paikan­haussa ovat rajussa kasvussa.

EU yrittää nyt antaa erityishuomion Tunisian tilanteelle. Sunnuntaina komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Hollannin pääministeri Mark Rutte matkustavat maahan neuvottelemaan kumppanuuksista, joiden päätavoite on pienentää tarvetta lähteä vaaralliseen Välimeren ylitykseen.