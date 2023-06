HS:n tietojen mukaan ansiosidonnainen työttömyysturva heikkenee mutta ei lyhene.

HS:n tietojen mukaan lakkosäännöt tiukkenevat merkittävästi.

Asiasta on päästy alustavaan sopuun Säätytalolla, jossa kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit neuvottelevat mahdollisen seuraavan hallituksen ohjelmasta.

Sopu on kuitenkin alustava, sillä osa työllisyysryhmän asioista on auki, jolloin periaatteessa kaikki on auki. Ryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi maanantaina.

HS:n tietojen mukaan muun muassa laittomista lakoista tai työnantajan työsuluista koituvia hyvitys- tai lakkosakkoja ollaan nostamassa. Nostoa kuvaillaan tuntuvaksi mutta ei kohtuuttomaksi.

Sakko on työtuomioistuimen määräämä sanktio laittomasta lakosta työnantajaliitolle, yhdistykselle tai ammattiliitolle.

Lakko on laiton, mikäli se rikkoo voimassa olevaa työehtosopimusta. Sopimuksen aikana on voimassa työrauha.

Tukilakkoihin on tulossa säännöt, joilla rajataan tukilakkojen laajuutta suhteessa tuettavaan lakkoon.

Tarkoituksena on estää, että jatkossa ei olisi mahdollista pysäyttää Suomen ulkomaankauppaa sulkemalla esimerkiksi satamat jonkin kohtalaisen pienen riidan takia.

Tukilakko tarkoittaa lakkoa, jolla osoitetaan tukea jonkin toisen alan tai toimipaikan lakossa oleville. Tukilakko on laillinen työtaistelutoimenpide, jos liitto muun muassa ilmoittaa lakosta sovitulla tavalla.

Lopulliset muutokset eivät ole vielä tiedossa, sillä lakkoja koskevat muutokset menevät niin sanottuun kolmikantaiseen neuvotteluun, joihin osallistuvat valtion, työntekijöiden ja työnantajien edustajat.

Neuvottelijoille on tarkoitus antaa kuitenkin selvät tehtävänannot.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus toteuttaa tiukennukset, mikäli osapuolet eivät pääse niistä sopuun.

HS:n tietojen mukaan Säätytalolla on päästy alustavaan sopuun, että ansiosidonnaisesta työttömyysturvaa tiukennetaan porrastamalla, mutta sitä ei lyhennetä kuten kokoomus on vaatinut.

Ansiosidonnaisen yksityiskohdissa on edelleen olemassa erilaisia malleja, joiden vaikutusta arvioidaan parhaillaan valtiovarainministeriössä.

Porrastaminen tarkoittaa, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrä vähenee työttömyyden pitkittyessä.

Ansiopäivärahaa maksetaan pääsääntöisesti enintään 300 tai 400 päivältä, jos työtön ollut töissä yli 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista. Jos on täyttänyt 58 vuotta ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.

Työllisyysneuvottelujen vaikein kysymys on paikallisen sopimisen lisääminen. HS:n tietojen mukaan tästä ei ollut vielä perjantaina aamupäivällä sopua.

HS:n tietojen mukaan paikallinen sopiminen tulee merkittävästi vapautumaan, mutta tiedossa ei ole millä eri tavoin.

Työnantajajärjestöt ovat vaatineet, että paikallisen sopimisen pitää olla mahdollista myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät ole työehtosopimuksen piirissä.

Nykyään näiden niin sanottujen järjestäytymättömien yritysten pitää soveltaa työehtojen yleissitovuutta, mutta niillä ei ole oikeutta sopia toisin kuin ehdoissa lukee.

Työnantajat siis vaativat, että työpaikalla työntekijät ja työantajat voisivat yhdessä sopia kaikissa yrityksissä halutessaan myös työehtosopimuksesta poikkeavista ja myös heikommista palkkaus- ja työaikajärjestelyistä.

Tätä oikeutta ei yritysten mielestä saa liittää siihen, onko yrityksessä luottamusmiestä.

Etenkin vaatimus työehtosopimuksia heikommasta sopimisesta olisi ay-liikkeelle myrkkyä.

Ay-liikkeelle tärkeä yleissitovuus saisi uuden määritelmän, jos liittojen sopima työehtosopimus olisi käytännössä voimassa vain, jos paikallisesti ei muuta sovita.

HS:n tietojen mukaan yleissitovuus säilyy, mutta tiedossa ei ole, joudutaanko sitä määrittelemään uudelleen.