Haavisto kertoi aiemmin viikolla lähtevänsä presidenttikisaan valitsijayhdistyksen kautta.

Vihreät vahvisti Seinäjoella pidettävässä puoluekokouksessaan tukevansa ulkoministeri Pekka Haaviston presidenttiehdokkuutta.

Haavisto kertoi aiemmin viikolla lähtevänsä presidenttikisaan sitoutumattomana, valitsijayhdistyksen kautta. Kampanjakorttien kerääminen alkoi torstaina.

”Tulin tänne lavalle, koska tarvitsen taas kerran apuanne. Apuanne kampanjaan, jossa haaste on vuoren korkuinen. Mutta sen vuoren tulemme ylittämään yhdessä”, Haavisto sanoi puoluekokousväelle.

Haavisto sanoi puheessaan, että Euroopassa eletään nyt ”poikkeuksellista” aikaa.

”Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan rikkoo kansainvälistä oikeutta. Ukraina tarvitsee apuamme samalla, kun koko maailman turvallisuusjärjestystä koetellaan”, Haavisto sanoi puheessaan puoluekokousväelle.

”Moni suomalainen on syystä huolissaan, mitä tästä kaikesta seuraa. Me suomalaiset pärjäämme vain, jos osaamme toimia yhdessä ja aidosti kohdata toisemme.”

Haavisto neuvoi vihreitä menemään ”asioita kohti”.

Seinäjoella on samaan aikaan ollut seksuaali- sukupuolivähemmistöjen oikeuksia juhlistava Pride-tapahtuma.

”Tunnelma oli rento ja letkeä. Paitsi puiston yhdessä kulmassa, siellä istui vähän mölyävä joukko, sieltä taisi tulla vähän kriittisiä kommentteja osallistujille, oli vähän alkoholiakin siinä kulunut”, Haavisto kuvaili.

”Oman puheeni jälkeen kävin tietysti moikkaamassa näitäkin. Kavereilla nousi lätsät päästä, käteltiin ja kysyin, mikä meno. He vakuuttivat, että erittäin hyvä meno. Pienen keskustelun jälkeen he sanoivat, että kyllä he nyt ainakin äänestävät sitten.”

Haaviston mukaan hänen omaan vihreyteensä on aina kuulunut se, että ”uskalletaan mennä kohti”.

”Katsokaa niitä takarivin ihmisiä. Siellä vähän reunalla seuraavat ehkä uteliaina, mutta eivät uskalla tulla juttelemaan. Menkää tapamaan näitä ihmisiä. Se on kaikkein paras tapa tehdä kampanjaa ja saada uusia ihmisiä mukaan.”