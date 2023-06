Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) arvioi hallitusneuvottelujen valmistuvan keskiviikkona. Hallituslähteistä arvioitiin HS:lle tiistaina, ettei tämä alkoholivääntöön kuluneen ajan vuoksi ole mahdollista.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitusneuvottelujen loppusuora venyy, koska kristillisdemokraatit on maanantaina ja tiistaina kriisiyttänyt alkoholin myynnin vapauttamiseen liittyvät kysymykset.

Kristillisdemokraatit vastustaa alkoholin myynnin vapauttamiseen tähtääviä toimia, joita esimerkiksi kokoomus ajaa.

Hallituslähteistä arvioitiin Helsingin Sanomille kello neljän jälkeen tiistaina, ettei alkoholivääntöön kuluneen ajan vuoksi hallitusohjelmasta pystytä saamaan sopua vielä keskiviikkona.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) arvion mukaan todennäköisesti ei ole mahdollista sallia viinien myyntiä ruokakaupoissa ilman väkevien juomien sallimista. STM on myös vastustanut viinien tuomista ruokakauppoihin.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) oli tiistaiaamuna Säätytalolle saapuessaan vielä toiveikas sen suhteen, että neuvottelut olisi saatu päätökseen keskiviikkona tai jopa tiistain aikana.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mukaan tiistaiaamuna näytti mahdolliselta, että keskiviikkona päästään sopuun.

”Tai sitten ei. Kaikki riippuu kiistakysymyksistä”, Purra kommentoi tuolloin.

Rkp:n suunnalla oltiin tiistaina asian suhteen varautuneemman oloisia. Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei tiistaina lähtenyt arvioimaan, onko hallitusohjelma keskiviikkona valmis.

”Paljon tekemistä vielä. Kyllä tässä joudutaan tänään pitkään istumaan”, Henriksson totesi tiistaina päivällä medialle.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan neuvottelujen tahdin pitäisi tiistai-iltana ja keskiviikkona olla ”selvästi aikaisempia päiviä nopeampi”, mikäli keskiviikkona haluttaisiin olla valmiita.

”Itse kun on talouspöydässä, niin kyllähän siellä on paljon asioita kokonaan käsittelemättäkin”, talousasioita käsittelevässä neuvotteluryhmässä istuva Adlercreutz jatkoi ja totesi, että esimerkiksi verotuskysymyksissä on päästy vasta raapaisemaan pintaa.

Talousryhmän alla kokoontuu veroasioista neuvotteleva ryhmä, jossa Adlercreutz myös on jäsenenä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ei tiistaina saapunut missään vaiheessa median eteen kommentoimaan neuvottelujen kulkua muiden hallitusneuvotteluissa olevien puolueiden puheenjohtajien tavoin.

Alkoholin myynnin vapauttamiseen sekä talouteen ja verotukseen liittyvien kysymysten lisäksi puolueilla on ratkottavaan vielä useita esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä työllisyyspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi myöskään kehitysyhteistyöhön kohdistuvista leikkauksista ei vielä viime viikolla saavutettu lopullista sopua.