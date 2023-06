Purra: Turun tunnin juna on toteutumassa, Orpo ei kertonut yksityis­kohtia

”Jos ei rakkausavioliittoa tule, toivottavasti ainakin järkiavioliitto”, sanoi hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) muodostumassa olevasta hallituksestaan maanantaiaamuna.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että hänen ymmärryksensä mukaan Turun tunnin junan toteutuminen olisi hallitusneuvotteluissa vahvistettu.

Purra sanoi Säätytalolla, että asia olisi vahvistettu viime viikolla hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok) suulla. Hänen mukaansa hallitus puuttuu myös moniin rataosuuksien korjauksiin ja erilaisiin tiehankkeisiin ”aika massiivisellakin panostuksella”.

Orpo ei avannut yksityiskohtia suunnitteilla olevista raidehankkeista. Hän kuitenkin totesi, ettei pidä paikkaansa, että toteutettaisiin vain jokin yksi suuri hanke.

Hallitusneuvottelut jatkuvat jälleen maanantaina Helsingin Säätytalolla. Niissä ovat mukana kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Orpon mukaan tavoitteena on saada aikaan toimintakykyinen hallitus ja luottamus hallituskumppaneiden välille.

Hän viittasi Henrikssonin viikonloppuiseen toteamukseen siitä, jos hallitus syntyy, kyse ei ole onnellisesta avioliitosta vaan pikemminkin välttämättömyydestä.

Purra totesi, että hänelle riittää lopputuloksena hallitus, joka toteuttaa hallitusohjelmaansa ja tekee Suomesta paremman paikan.

”Rakkauden ja avioliiton minäkin haen ihan muualta”, hän sanoi.

Orpon mukaan työn alla on talouden kokonaisuus sekä yksittäisiä asioita. Hän ei kommentoinut tarkemmin neuvottelujen aikatauluja.

”Minusta ollaan pitkällä asiakysymyksissä. Silloin riippuu siitä, kuinka nopeasti ja vahvalla tahdolla asiat ratkaistaan. Katsotaan nyt, kun me puheenjohtajien keskenkin tapaamme ensimmäistä kertaa pariin päivään”, Orpo sanoi.

Henrikssonin mukaan sopimatta on vielä muutamia isoja kohtia.

”Ne ovat niin isoja, että ovat ratkaisevassa roolissa siinä”, päästäänkö maaliin tällä viikolla vai ei.

Viikonloppuna Henriksson kuvaili puoluekokouksessa neuvottelujen tilannetta hyvin vaikeaksi ja korosti, että Rkp ei lähde hallitukseen hinnalla millä hyvänsä.

Orpo sanoi maanantaina ennen neuvottelujen alkua olevansa luottavainen, että auki olevat kysymykset saadaan ratkaistua neuvottelukumppaneiden kesken.

”Meillä on paljon asioita, jotka yhdistävät, ja velvollisuus saattaa Suomen asiat kuntoon.”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoi ennen neuvottelujen alkua, että maanantaina käsitellään erityisesti sosiaali- ja terveysalan kysymyksiä sekä talouden haasteita. Tässä yhteydessä hän nosti esiin keskustelut monopolien purkamisesta.

”Puheet alkoholimonopolin purkamisesta ovat vastuuttomia”, Essayah linjasi.

Hän sanoi puolueensa vastustavan Alkon monopolin purkamista kansanterveydellisistä syistä ja pitävän tärkeänä, että terveydenhuollolle ei tuoda lisäpaineita. Puheenjohtaja huomautti, että päivystykset ovat ruuhkautuneita erityisesti kesällä.

”On pidettävä huolta kokonaisuudesta, että millään omilla toimilla ei lähdetä lisäämään painetta, joka tällä hetkellä terveydenhuollossa on”, hän sanoi.

Henrikssonin mukaan asia on monimutkainen ja siitä pitää neuvotella vielä. Purran mukaan kokonaisuus laajemmin kaikista monopoleista on vielä auki ja puolueiden välillä on eroja näkemyksissä.

Purra kertoi, että ”jos hän oikein muistaa”, hallitusneuvotteluissa olisi hyväksytty rajaus, että kehitysyhteistyötä ei tehtäisi valtioiden kansa, jotka eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Henriksson totesi, että ei ole kuullut tällaisesta rajauksesta ja korosti, että puolueilla ei ole vielä kehitysyhteistyörahojen kokonaisuudesta yhteisymmärrystä.

Määrärahoja on ollut tarkoitus leikata, mutta vielä on sopimatta, kuinka paljon.

Hallituksen muodostamiseen on jo nyt kulunut toiseksi pisin aika sotien jälkeen. Pisin aika hallituksen muodostamiseksi toisen maailmansodan jälkeen on nähty vuonna 1951, jolloin Urho Kekkosen kolmannen hallituksen muodostaminen vei 79 päivää vaaleista. Tänä vuonna kyseinen etappi tulisi vastaan 20. kesäkuuta eli ensi viikon tiistaina.