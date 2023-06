Paikkamäärän kasvattamisesta äänestetään täysistunnossa. Se vaatii myös jäsenmaiden hyväksynnän.

EU-parlamentti äänestää torstaina, pitäisikö parlamenttiin lisätä edustajanpaikkoja nykyisestä 705:stä. Pohjaesityksen mukaan Suomikin olisi yksi maista, joka saisi lisäpaikan, mutta mepit eivät yksinomaan innostu parlamentin koon kasvattamisesta.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoman (sd) mukaan näin lähellä vaaleja ei ole asianmukaista muuttaa vaalilainsäädäntöä. EU-parlamenttivaalit ovat vajaan vuoden päästä.

Heinäluoman mielestä myöskään parlamentin paisuttaminen ei ole hyvä idea.

Asia ei ole yksin EU-parlamentin päätettävissä, vaan vaatii jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän. Sitä voi olla vaikea saada.

Parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta puolsi osaltaan maanantai-iltana, että parlamenttiin lisättäisiin jo tulevissa EU-vaaleissa 11 paikkaa. Suomi, Itävalta, Tanska, Slovakia, Irlanti, Slovenia ja Latvia saisivat yhden paikan lisää, Espanja ja Hollanti kumpikin kaksi lisäpaikkaa.

Suomen paikkaluku parlamentissa nousisi silloin nykyisestä 14:stä 15:een.

Paikkojen jakautuminen on määritelty EU:n perussopimuksissa. Suurilla mailla on parlamentissa enemmän paikkoja kuin pienillä, mutta käytössä on alenevan suhteellisuuden periaate, jonka mukaan pienet maat saavat enemmän paikkoja kuin niille kuuluisi väkiluvun perusteella. Valiokunta halusi korjata tilannetta vastaamaan paremmin tätä periaatetta.

Lisäksi valiokunta haluaisi varata 28 paikkaa siltä varalta, että läpi menee vaalilain muutos, jossa osa parlamenttipaikoista jaettaisiin yhdessä Euroopan-laajuisessa vaalipiirissä.

Molempien muutosten jälkeen paikkaluku nousisi 744 paikkaan.

Toukokuun 2019 EU-vaaleissa valittiin 751 meppiä, mutta parlamentin jäsenmäärä pieneni 705:een, kun Britannia erosi unionista helmikuussa 2020.

Britannian 73 paikasta 27 jaettiin muille jäsenmaille ja loput 46 paikkaa jätettiin tyhjiksi mahdollisten tulevien laajentumisten varalle. Suomi sai tuolloin tehdyssä jaossa yhden lisäpaikan.