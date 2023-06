EPP-ryhmän Sirpa Pietikäinen (kok) puolustaa ennallistamista ja ihmettelee, onko oman ryhmän toiminta ”ihan hygieenistä”. Valiokunnan äänestyksestä on tulossa täpärä.

Strasbourg

EU-parlamentissa on odotettavissa torstaina täpärä äänestys, kun parlamentin ympäristövaliokunta äänestää kannastaan kiisteltyyn luonnon ennallistamiseen.

Osa valiokunnan jäsenistä haluaa hylätä esityksen, osa olisi valmis päästämään sen eteenpäin korjattuna. Lopputulos voi olla kiinni yhdestä tai kahdesta äänestä.

Tarkoitus on, että koko parlamentti ottaa asiaan kantaa heinäkuun täysistunnossa. Täysistuntokäsittelystä tulee suomalaismeppi Elsi Kataisen (kesk) mukaan ”yhtä hullunmyllyä”, jos valiokunta nyt hylkää esityksen.

Suomella on ympäristövaliokunnassa vahva edustus. Valiokunnan varsinaisia jäseniä ovat Teuvo Hakkarainen (ps), Silvia Modig (vas), Ville Niinistö (vihr) ja Nils Torvalds (r). Varalla on Sirpa Pietikäinen (kok). Elsi Katainen on käsitellyt ennallistamista maatalousvaliokunnassa.

Komission alkuperäisen esityksen mukaan jäsenmaille tulisi pakolliseksi ennallistaa luontoa ja parantaa sen tilaa. Taustalla on huoli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lajikadosta.

Komission esitys on saanut Suomessa kritiikkiä muun muassa kehnoista vaikutusarvioista ja korkeista kustannuksista.

Parlamentin keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä haluaa kaataa ennallistamisasetuksen ja on asettanut valiokunnan jäsenille tiukan ryhmäkurin.

Vain ne EPP-ryhmän jäsenet, jotka kannattavat asetuksen hylkäämistä, saavat mennä valiokuntaan äänestämään.

EPP-läinen varajäsen Sirpa Pietikäinen ihmettelee ääneen, onko hänen oman puolueryhmänsä toiminta asiassa ”ihan hygieenistä”. Pietikäinen kannattaa asetuksen hyväksymistä, koska hänen mukaansa luonnon ennallistamisessa tekemättömyys maksaa aina enemmän kuin tekeminen.

Pietikäinen saa olla valiokunnan kokouksessa tarvittaessa paikalla, mutta ei äänestää. Näin tiukka ryhmäkuri koskee vain valiokuntaa, ei enää heinäkuun täysistuntoa.

Pietikäisen mukaan hänen oman ryhmänsä huolet siitä, että ennallistaminen kurittaa eurooppalaista maataloutta, ovat ”hiukan ylimitoitettuja”. Hän pitää EPP:n ärhentelyn syynä puoluepolitiikkaa ja ryhmän halua nostaa profiiliaan ennen seuraavia parlamenttivaaleja, jotta EPP:stä ei vuotaisi ääniä siitä vielä oikeammalla laidalla oleviin puolueisiin.

Esityksen antanut EU-komissio voi syyttää solmuun menneestä käsittelystä myös itseään, sillä ympäristöasioista vastaava komissaari Frans Timmermans suhtautui pitkään ylimielisesti parlamentissa ja jäsenmaissa virinneisiin ennallistamista koskeneisiin huoliin.

”Timmermansin pompöösi tyyli ei ole toiminut”, Ville Niinistö arvioi.

Useat mepit, muun muassa maatalousvaliokunnassa istuva Elsi Katainen, syyttävät Timmermansia ja hänen kabinettiaan parlamentin jäsenten painostamisesta asetuksen taakse. Kataisen mukaan he kävivät ”räyhäämässä” keskeisille neuvottelijoille.

Esitys tulee heinäkuun täysistuntoon joka tapauksessa, vaikka valiokunta hylkäisi esityksen – sen jälkeen tilanne vain olisi kaoottinen, Nils Torvalds arvioi. Esitys tulisi täysistuntoon komission esittämässä muodossa, jolloin parlamentaarikot tekisivät siihen valtavan määrän muutosesityksiä tai sitten hylkäisivät koko asetuksen.

Jos asetus hylättäisiin täysistunnossa, sen jälkeen parlamentti todennäköisesti pyytäisi komissiota valmistelemaan asetuksen uudestaan. Se tuskin onnistuu enää tämän komission kaudella, vaan jäisi vuonna 2024 aloittavalle komissiolle.

Se tarkoittaisi, että luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtävät toimet myöhästyisivät EU:ssa monta vuotta suunnitellusta aikataulusta, juuri kun luontokato on nousemassa uhka-arvioissa samaan kategoriaan ilmastonmuutoksen kanssa.

Ville Niinistön mukaan ennallistamisasetukseen on ympäristövaliokunnan jäljiltä tulossa lievennyksiä ja joustoja, joita myös komissio on tukenut. Niinistön mukaan joustojen jälkeen asetus on ”raamikehikko”, joka lähinnä aikatauluttaa aiemmin sovittuja toimia, joihin esimerkiksi Suomikin on jo sitoutunut.