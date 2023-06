Orpo: Mahdollista, että hallitus­ohjelma on huomenna valmis

Pöydällä ovat edelleen ainakin talous- ja verokokonaisuus, sote, jakeluvelvoitteen kompensaatio ja kehitysyhteistyöleikkaukset.

Hallituksen muodostajan, kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan on mahdollista, että hallitusneuvottelut saadaan huomenna päätökseen.

Orpo kommentoi tilannetta tiistaina aamulla saapuessaan hallitusneuvotteluihin Helsingin Säätytalolle.

”Eilen on ratkottu paljon asioita, niissä on ainakin päästy lähelle ja tänään viimeistellään ja ratkotaan viimeisiä kysymyksiä. Mutta politiikka on sellaista, että yksittäinenkin avoin kiistakysymys voi viedä aikaa”, Orpo sanoi tiistaina.

Neuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat käsittelevät tiistaina ainakin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja työllisyyspakettia. Yksityiskohtia työllisyyspäätöksistä Orpo ei kommentoinut.

”Totean, että se on tuhti paketti. Tulevan hallituksen yksi keskeinen asia on työllisyysreformit”, Orpo sanoi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta Orpo sanoi, että rahoitusmallin kokonaisuutta tarkastellaan.

Orpon mukaan päästy jakeluvelvoitekysymyksessä on päästy ”hyvin lähelle”. Liikennepolttoaineen jakeluvelvoite on ilmastotoimi, jonka erityisesti perussuomalaiset pelkää nostavan polttoaineen hintaa.

Myös kehitysyhteistyöleikkauksissa on Orpon mukaan tapahtunut lähentymistä. Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan leikkaukset ovat tosin edelleen pöydällä.

Hallitusohjelman pituudesta Orpo totesi, että ”kyllä varmaan pituutta tulee”.

”Sillä halutaan varmuutta siihen, että hallitus saa aikaan haluamansa muutoksen ja kaikki puolueet ymmärtävät, mitä on päätetty. Itse ajattelen, että ohjelma jättää liikkumatilaa strategisille valinnoille.”

Puolueet ovat kiistelleet Säätytalolla jo pitkään jakeluvelvoitteesta ja bensiinin mahdollisen hinnannousun kompensoimisesta kansalaisille.

Perussuomalaisten Purra sanoi Säätytalolla tiistaiaamuna, että asiassa ollaan lähellä ratkaisua. Perussuomalaiset on vaatinut, että velvoitteen nostosta aiheutuva polttoaineen hintojen nousu kompensoidaan kansalaisille kokonaan.

Talous- ja verokokonaisuus riippuu nyt Purran mukaan jakeluvelvoitepäätöksestä.

”Kun se saadaan mahdollisimman optimaalisesti ratkaistua, niin uskon että muutkin veroratkaisut löytyvät.”

Myös Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi Säätytalolla, että tiistaipäivä on ratkaiseva.