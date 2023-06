Tarkkaa aika-arviota hallitusneuvottelujen lopullisesta valmistumisesta tai hallitusohjelman julkaisemisesta Petteri Orpo (kok) ei halunnut antaa.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpon (kok) mukaan hallitusneuvottelut lähestyvät loppuaan.

”Ollaan siinä tilanteessa, että käytännössä kaikki muu alkaa olla valmista, paitsi talouspöytä tekee vielä työtään”, Orpo totesi medialle Säätytalolla keskiviikkona.

Orpon mukaan talouspöydässä paitsi sovitetaan muiden neuvotteluryhmien lopputuloksia talousraamiin, keskustellaan vielä verotuskysymyksistä. Orpon mukaan pöydässä mikään ei "junnaa varsinaisesti", mutta työmäärä on sen verran suuri, että siinä on vielä läpikäytävää.

Puheenjohtajien pöydällä päätöksiä ei sen sijaan enää ole juurikaan tehtävänä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyskysymyksistä saatiin Orpon mukaan keskiviikkona lopullinen sopu.

”Jotain pieniä viilauksia on vielä”, Orpo kuvaili puheenjohtajapöydän työlistaa.

Tarkkaa arviota talouspöydän tai hallitusneuvottelujen lopullisesta valmistumisesta Orpo ei antanut.

”Minusta on aivan realistista odottaa, että se on huomenna [torstaina] valmis. Mutta heillä on painetta aivan tarpeeksi, en halua sitä lisää asettaa”, Orpo totesi.

Hän ei halunnut antaa arviota myöskään siitä, koska hallitusohjelma julkistetaan. Orpon mukaan syy tähän on se, että kaikki materiaalit pitää niiden valmistumisen jälkeen vielä oikolukea ja kääntää. Valmiiden materiaalien osalta tämä työ on Orpon mukaan jo aloitettu.

”Kun koko tämä työ on valmis, olemme valmiita, toivottavasti lähitulevaisuudessa, lähipäivinä, julkaisemaan ja pitämään tiedotustilaisuuden”, Orpo totesi.

Hän kuitenkin totesi oppineensa politiikasta sen, että asiat voivat viime hetkelläkin vielä monimutkaistua pienistäkin syistä.

”Pieni varaus pitää olla, että joku tilanne saattaa vielä hankaloitua, ja siksi ei vielä tilata niitä lippuja sinne tiedotustilaisuuteen”, Orpo totesi.

Mediatietoja tulevan hallitusohjelman sisällöstä Orpo ei keskiviikkona halunnut kommentoida.

Esimerkiksi kehitysyhteistyöhön, asumistukeen tai soten rahoitukseen kohdistuvia leikkauksia tai viinien tuomista ruokakauppoihin Orpo ei halunnut kommentoida ennen hallitusohjelman julkaisua.

Kehitysyhteistyön osalta Orpo vakuutti, että Ukrainan tukeminen tulee jatkumaan ”voimakkaana”.

”Tämä on varmasti niitä asioita, joissa jokaista vähän harmittaa”, Orpo arvioi kehitysyhteistyöstä saavutettua sopua.