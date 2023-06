Parlamentin ympäristövaliokunta

Bryssel

EU-parlamentin ympäristövaliokunta ei hyväksynyt torstaina parlamentin suurimman ryhmän, keskustaoikeistolaisen EPP:n tekemää esitystä, että ennallistamisasetus olisi hylätty kokonaan. Tämä meni äänin 44–44, eli valiokunta jakautui tasan kahtia.

Hylky olisi vaatinut enemmistön. Ennallistamisasetus etenee siten EU-parlamentin täysistuntoon.

Valiokunta käy seuraavaksi pitkät äänestykset siitä, millainen täysistuntoon menevä pohjaesitys on.

Ennallistamisesta on tullut parlamentissa elämää suurempi asia, joka jakaa poliittisia ryhmiä rajusti. Parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP, kääntyi keväällä komission ehdotusta vastaan, koska ryhmän mielestä esitys vaikeuttaa maataloutta Euroopassa ja johtaa ruuan tuotannon laskuun.

Taustalla on poliittisia syitä. EPP:ssä on alettu pelätä, että tulevissa EU-vaaleissa Euroopan keskustaoikeistolaisista puolueista vuotaa kannatusta vielä oikeammalla oleviin puolueisiin, jotka suhtautuvat nihkeästi ilmastotoimiin ja vastustavat myös ennallistamista.

Myös keskustaliberaalissa Renew-ryhmässä on asetuksen vastustajia. Asetuksen puolella ovat vihreät ja vasemmistoryhmät.

EU-komissiosta on tällä kaudella tullut paljon ilmastolainsäädäntöä, joka on jo mennyt parlamentin läpi. Ennallistaminen sen sijaan on kohdannut vastarintaa parlamentin lisäksi myös useissa jäsenmaissa.

Suomessa huomiota ovat herättäneet komission arviot kustannuksista ja hyödyistä. Ehdotus maksaisi Suomelle vuosittain yli 900 miljoonaa euroa, arvioi komissio. Toisaalta se arvioi ennallistamisen tuovan Suomelle 9,7 miljardin euron vuosittaiset hyödyt.

Torstaina yli 3 300 tieteentekijää julkaisi avoimen kirjeen, jossa EPP:n väitteet kumotaan. Kirjeen mukaan ruuantuotannon suurimmat uhat ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.