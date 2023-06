Perustuslain mukaan ministereiden tulee olla ”rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja”. Siitä huolimatta Suomessa on ollut useita rikoksista tuomittuja ministereitä.

Tänään perjantaina hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok) johdolla tuleva hallitus julkaisee hallitusohjelmansa. Samalla kuullaan, mitä ministerisalkkuja kukin hallituspuolue saa.

Huhujen mukaan salkkujaossa on tiedossa yllätyksiä.

Viikonlopun aikana kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien päättävät elimet kokoontuvat siunaamaan puolueiden hallitukseen menon ja päättämään puolueiden ministereiden nimistä.

Sen jälkeen Suomi saa 19 rehelliseksi ja taitavaksi tunnettua uutta ministeriä.

Perustuslaki ei määrää, kuinka monta ministeriä hallituksessa pitää olla. Siinä todetaan vain, että ”valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä”. Säätytalolta tihkuneiden tietojen mukaan tällä kertaa tarvittava määrä on pääministeri ja 18 ministeriä.

Perustuslain samaisessa 1. luvun 60. pykälän seuraavassa lauseessa todetaan, että ”ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia”.

Mitä tuo lause käytännössä tarkoittaa?

”Tuo kelpoisuusvaatimus on tarkoituksella laadittu väljäksi, mutta kuitenkin otettava huomioon ministereitä valittaessa”, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen sanoo.

Ojasen mukaan perustuslain esityöt eivät myöskään juuri anna apua säännöksen tulkintaan.

Taitavuutta on vaikea mitata. Lähtökohtaisesti voikin sanoa, että kaikki Suomen historian ministerit ovat varmaankin omalla tavallaan olleet taitavia – vähintäänkin omasta mielestään.

Rehellisyyden luulisi olevan selkeämmin määriteltävä asia.

Suomessa on silti moneen otteeseen ollut ministereitä, jotka on tuomittu rikoksista. Sanna Marinin (sd) hallituksen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sai vuonna 2013 viiden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen luottamusaseman väärinkäytöstä. Tuomio liittyi Nuorisosäätiön vaalirahajuttuun.

Turun yliopiston oikeustieteen professori professori Veli-Pekka Viljanen arvioi vuonna 2019 Iltalehden haastattelussa, että tuomio ei estä Kaikkosen ministeriyttä, sillä tuomioon johtaneista tapahtumista oli yli kymmenen vuotta aikaa. Viljanen arvioi, että pohdinnassa pitää huomioida myös rikoksen laatu ja rangaistuksen suuruus.

Viljanen muistutti, että Kaikkonen oli tuolloin myös tullut kaksi kertaa valituksi eduskuntaan tuomionsa jälkeen, mikä osoitti hänellä olevan kansan luottamusta.

Vuonna 2007 pääministeri Matti Vanhanen (kesk) pyysi oikeuskanslerilta kantaa siihen, että voivatko Sirkka-Liisa Anttila (kesk) ja Jan Vapaavuori (kok) toimia ministereinä, vaikka heidät on tuomittu rikoksista. Anttilalla oli tuomio väärästä valasta 1960-luvulta ja Vapaavuorella tuomiot nuoruusvuosien pahoinpitelystä ja varkaudesta sekä rattijuopumustuomio 2000-luvun alusta.

Oikeuskansleri ei pitänyt tuolloin näitä vanhoja tuomioita esteenä valtioneuvoston jäsenyydelle.

Vanhojen tuomioiden merkitystä voidaan joutua jälleen pohtimaan. Onhan yksi mahdollinen ministerinimi perussuomalaisten Jussi Halla-aho, jolla on tuomio uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Korkein oikeus antoi niistä ratkaisunsa vuonna 2012, joten siitäkin on jo yli kymmenen vuotta.

Jos ajallinen etäisyys on keskeinen kriteeri, tuomio tuskin siis on este Halla-ahon ministerisalkulle.

Orpon hallituksen ministereiden nimiä on spekuloitu jo viikkojen ajan. Esimerkiksi kokoomuksessa ministereiksi nousee todennäköisesti koko puoluejohto – eli siis puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtajat Antti Häkkänen, Elina Valtonen ja Anna-Kaisa Ikonen.

Perussuomalaisten puoluejohtoon kuuluvat puheenjohtaja Riikka Purran lisäksi varapuheenjohtajat Leena Meri, Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen. Periaatteessa he kaikki ovat mahdollisia ministereitä.

Sebastian Tynkkysellä on peräti kolme tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomiot ovat vuosilta 2017, 2020 ja 2022. Kolmannessa tuomiossa prosessi on vielä siinä mielessä kesken, että Tynkkynen on ilmoittanut hakevansa valitusoikeutta korkeimpaan oikeuteen.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasen mukaan rikoksen laji on merkityksellinen, kun arvioidaan henkilön kelpoisuutta ministeriksi. Ojasen mukaan merkitystä voi arvioinnissa jossain määrin antaa myös ajallisille seikoille eli sille, milloin teko on tapahtunut. Kuten myös sille onko kyseessä yksi vai useampia rikoksia.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on vakava ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta sekä syrjinnän kieltoa loukkaava rikos, Tuomas Ojanen muistuttaa. Hän viittaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuonna 2020 tehtyyn mietintöön, jossa käsiteltiin perussuomalaisten Juha Mäenpään puheita eduskunnassa.

Mietinnössä todettiin, että ”kiihottamista kansanryhmää vastaan voidaan pitää vakavana tekona, jolla loukataan perustuslain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua ihmisarvoa ja 6 §:ssä tarkoitettua yhdenvertaisuutta”.

Perustuslakivaliokunta alleviivasi asiaa vahvasti: ”Vakavimmissa muodoissaan vihapuheen on myös katsottu pyrkivän tekemään tyhjäksi demokraattisen yhteiskunnan perustavia arvoja. ”

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei siis ole ihan mikä tahansa rikos muiden joukossa.

Perustuslain 22. pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä kyseisessä säännöksessä tarkoitettu julkisen vallan taho on valtioneuvosto eli hallitus.

Sebastian Tynkkynen on Ojasen mukaan toistuvasti kiihottamisrikoksiin syyllistymällä osoittanut piittaamattomuutta rikoslaista sekä ihmisarvosta, yhdenvertaisuudesta ja yleensä perus- ja ihmisoikeuksista. Viimeisin tuomio on myös hyvin tuore.

Siksi Ojasen mukaan Tynkkysen valinta ministeriksi olisi ongelmallista. Etenkin jos perustuslain 60. pykälän vaatimukselle ministereiden rehellisyydestä halutaan antaa edes jotain reaalista merkitystä.