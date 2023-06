Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan hallitusohjelmasta tuli seitsemän viikon väännön jälkeen neljän eri puolueen ”yhteiscocktail”.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tuntui tiivistävän tulevan hallituksen puolueiden puheenjohtajien tunnot perjantain tiedotustilaisuudessa, jossa hallitusohjelma julkistettiin.

”Mahdottomasta tuli kuitenkin mahdollista, olen hieman yllättynyt itsekin”, Henriksson totesi pienen naurahduksen ryydittämänä.

Tunnelma Säätytalon Talonpoikaissalissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa oli rento ja puheenjohtajat helpottuneen oloisia. Jopa pientä vitsailua nähtiin tunnelman keventämiseksi.

Helpotukseen oli syytäkin: kyseessä oli jo seitsemäs viikko, jonka Petteri Orpo (kok), Riikka Purra (ps), Henriksson ja Sari Essayah (kd) viettivät säätytalolla hallitusneuvottelujen parissa.

Neuvottelutaival ei ollut läpeensä helppo, kuten neuvottelujen pituudesta ja käänteistä on pystynyt päättelemään.

”Tässä on aika monta viikkoa vietetty yhdessä kokien asioita. Ja kipinöitäkin on tosiaan sinkoillut, kuten lehdistä on voinut päätellä”, perussuomalaisten Purra luonnehti neuvotteluviikkoja.

Jokainen puheenjohtaja esitteli omassa puheenvuorossaan hallitusohjelmaa omista näkökulmistaan. Orpo korosti talouden kuntoon laittamista, Purra maahanmuuttopolitiikkaa. Henriksson nosti esiin saamelaiskärjälain valmistelun vuoden loppuun mennessä ja Essayah painotti hallitusohjelman lapsimyönteisyyttä.

Jokainen muisti mainita sen, kuinka ohjelma on neljän puolueen kompromissi.

Rkp:n Henriksson totesi ennen kevään eduskuntavaaleja, että hänen puolueensa ei ole menossa hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Kun häneltä ja Purralta perjantain tiedotustilaisuudessa kysyttiin, voiko hallitusohjelmaa kuvailla tällä sanaparilla, molemmat asettelivat sanansa tarkoin.

”Eiköhän se nyt ole aivan selvää, että jos täällä on neljä puoluetta, se tekee niiden kaikkien mukaista politiikkaa joissakin asioissa ja joissakin asioissa ehkä niiden linjan vastaista tai ehkä niille hieman epämieluistakin”, Purra muotoili oman vastauksensa.

”Tässä tullaan varmasti tekemään yhteistä politiikkaa. Myös Rkp:n ohjelmaan nojautuvaa politiikkaa”, Henriksson puolestaan totesi.

”Tässä tehdään sekä kokoomuslaista, että Rkp:läistä, että perussuomalaista, että kristillisdemokraattista yhteiscocktailia”, hän tiivisti hallitusohjelman perjantai-iltapäivään sopivin termein.

Perjantai-illan henki jatkui myös tiedotustilaisuuden jälkeen, kun puheenjohtajat yhteiskuvien ottamisen jälkeen laskeutuivat salin puolelle keskustelemaan toimittajien kanssa.

Orpo totesi, että lauantaina tulee olemaan ensimmäinen päivä puoleen vuoteen, kun hänellä tulee olemaan hetki aikaa hengähtää.

”Montako kaljaa”, Orpo sai heti kysymyksen perään.

”Yksi sellainen kahdeksanprosenttinen”, vastaus kuului.

Yksi perjantaina julkaistun hallitusohjelman tuomista muutoksista tulee olemaan enintään kahdeksan prosenttia alkoholia sisältävien juomien tuominen ruokakauppoihin.