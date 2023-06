Suomen historian oikeistolaisin hallitusohjelma on cocktail, jossa maistuvat vahvasti kokoomuksen linjaukset

Suomen blokkiutuvasta politiikasta näyttää tulleen heiluriliike, jossa mennään neljän vuoden välein laidasta toiseen.

Tämä on yhteiscocktail. Näin muotoili Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson perjantai-iltana tiedotustilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin tekeekö Petteri Orpon (kok) hallitus perussuomalaista politiikkaa.

Kysymys oli kiinnostava, koska Henriksson linjasi jo ennen vaaleja, että Rkp ei mene hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Ovathan Rkp ja perussuomalaiset monissa asioissa aatteellisesti kovin kaukana toisistaan.

Jonkinlainen cocktailtyyppinen sekoitus hallitusohjelma toki on. Onhan neljä hallituspuoluetta kaksi kuukautta vääntänyt ohjelmaa kasaan ja varmasti kaikki ovat saaneet kädenjälkensä kirjauksiin.

Eikä hallitusohjelmaa lukemalla myöskään tule sellainen mielikuva, että kyseessä olisi erityisen perussuomalainen ohjelma. Toki maahanmuuttolinjauksia kiristetään monin tavoin, mutta se ei jää ohjelmasta päällimmäisinä mieleen.

Ohjelma on ennen kaikkea hyvin oikeistolainen.

Varmastikin oikeistolaisin, joka Suomen historiassa on koskaan tehty. Siinä esitetään suuria menoleikkauksia muun muassa sosiaaliturvaan, rakenteellisia uudistuksia työelämään ja markkinoiden avaamista esimerkiksi apteekkialalla. Erilaisilla palvelusetelivirityksillä yksityisiä yrityksiä ollaan tuomassa voimalla mukaan tekemään bisnestä julkisiin palveluihin.

Suoranaisen taisteluhaasteen Orpon tuleva hallitus esittää ay-liikkeelle muun muassa kiristämällä lakko-oikeutta ja tekemällä ensimmäisestä sairauslomapäivästä palkattoman.

Ohjelmasta näkee, että hallitusneuvotteluissa kokoomus teki pohjapaperit eri neuvottelupöytiin. Kokoomuksen kädenjälki näkyy lopputuloksessa todella vahvasti.

Kokoomus halusi keventää ansiotuloverotusta miljardilla eurolla. Se ei mennyt läpi, vaan kokoomus joutui tyytymään puoleen miljardiin. Monet muut kokoomuksen tavoitteet ohjelmasta sen sijaan löytyvät lähes sellaisinaan. Kuten myös Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien toiveet.

Toiveiden tynnyrihän ohjelma toki ylipäätään on. Siinä on satoja erilaisia esityksiä, joista osa jää varmastikin toteutumatta. Täytyy muistaa, että hallitus ei Suomessa säädä lakeja. Se on eduskunnan asia.

Etenkin eduskunnan perustuslakivaliokunnalla voikin olla paljon sanottavaa erinäisiin ohjelmasta löytyviin ideoihin – esimerkiksi heikomman sosiaaliturvan tarjoamista maahanmuuttajille voi olla hankala saada perustuslakivaliokunnasta läpi.

Moni muukin esitys varmasti vielä tyssää.

”Jos edes kolmannes esityksistä toteutuisi, se olisi jo mahtavaa”, eräs kokoomuslainen arvioi ohjelmaa. Hän kertoi uskovansa vahvasti, että nimenomaan kokoomukselle tärkeät asiat tulevat todennäköisesti etenemään. Perussuomalaisille keskeisistä esimerkiksi maahanmuuttoa koskevista linjauksista hän ei ole yhtä varma.

Vaikka maahanmuuton kiristämistä koskeva osio on pitkä, ja siinä on valtavasti erilaisia toimia, niissä toistuu kovin usein verbi ”selvitetään”. Asioita ei olla välttämättä tekemässä, vaan vasta selvittelemässä.

Iso osa hallitusohjelman maahanmuuttokirjauksista tulee myös suoraan EU-direktiiveistä. Lisäksi perustuslaki ja kansainväliset sopimukset estävät osan. Näin ainakin kokoomuslaiset ja Rkp:n edustajat tuntuvat uskovan.

Rkp ja perussuomalaiset ottivat neuvotteluiden aikana kovasti yhteen esimerkiksi työperäisestä maahanmuutosta. Eräs Rkp:n kansanedustaja arvioi, että lopputulos on heidän vinkkelistään itse asiassa aika hyvä.

”Työperäinen maahanmuutto tulee vauhdittumaan”, hän väittää.

Joka tapauksessa voi sanoa, että Suomi on siirtynyt aivan uudenlaiseen poliittiseen aikakauteen.

Takavuosina täällä vallitsi harras konsensus, jossa valtaa käytti vuorotellen kaksi kolmesta suuresta puolueesta. Aina vuorollaan yksi kolmikosta Sdp, keskusta ja kokoomus jäi oppositioon, kaksi oli hallitusvastuussa.

Politiikka tuntui usein aika kädenlämpöiseltä, sillä oppositiossakaan ei voinut irrotella ihan estoitta ja haukkua hallitusta. Tiesihän oppositiopuolue hyvin todennäköisesti olevansa seuraavassa hallituksessa toisen hallituspuolueen kanssa. Ei kannattanut polttaa siltoja.

Tuossa konsensusajan Suomessa muutokset hallitusvaihdosten välillä olivat kovin vähäisiä. Etenkin kun hallituksissa saattoi olla edustettuna koko poliittisen kentän värikirjo vasemmistoliitosta kokoomukseen.

Ideologisuuden sijaan ideaalina oli hallinnoiminen. Asioita vietiin eteenpäin, eikä välttämättä niin paljon heiluteltu punalippuja tai ruiskukkia.

Toista on nykyään. Politiikasta näyttää tulleen heiluri, jossa tasaisen jurnutuksen sijaan politiikan linja heilahtaa laidasta toiseen hallitusten välillä.

Syynä on tietysti perussuomalaisten nousu valtapuolueeksi vuonna 2011, joka mursi Sdp:n keskustan ja kokoomuksen piirileikin.

Politiikka on alkanut blokkiutua.

Vuosina 2015–19 Suomea hallitsi Juha Sipilän (kesk) porvarihallitus, joka profiloitui kilpailukykysopimuksella ja leikkauksilla.

Sitten heiluri heilahti toiseen laitaan, kun valtaan pääsi vuonna 2019 Sdp:n Antti Rinteen punavihreä hallitus. Rinne julisti, että paradigma on muuttunut – leikkauskurin sijaan hallitus satsaisi lisää rahaa palveluihin. Ensi töikseen Rinteen hallitus lisäsi pysyviä menoja 1,5 miljardilla eurolla.

Nyt niitä menoja ollaan taas leikkaamassa, ja kovalla kädellä ollaankin. Petteri Orpon hallitus aikoo säästää julkisista menoista peräti 4,2 miljardia vuoden 2027 tasossa. Hallitusohjelman mukaan suurimmat leikkaukset kohdistuvat sosiaaliturvaan, josta ollaan leikkaamassa jopa 1,5 miljardia euroa.

Tuo puolitoista miljardia on kutakuinkin samaa suuruusluokkaa kuin Sipilän hallituksen kaikki suorat menoleikkaukset yhteensä – siis sen hallituksen, joka profiloitui leikkaajahallituksena.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa ei todellakaan hipsutella, vaan näytetään ideologisesti vähintään yhtä vahvasti väriä kuin Antti Rinteen ja myöhemmin Sanna Marinin johtaman punavihreän hallituksen aikana. Nyt värit ovat vain toiset.

Kokoomuksessa ollaan kuulemma henkisesti valmistautuneita siihen, että leikkauksista ja työmarkkinauudistuksista nousee kova poru. Myös perussuomalaisissa varmasti tiedostetaan se, että puolueen kannatus saattaa kokea lähikuukausina kovia. Romahtihan puolueen kannatus aikoinaan myös Sipilän hallituksessa.

Petteri Orpon hallitus perustelee leikkauksia sillä, että vain niiden avulla hyvinvointivaltio pystytään pelastamaan, sillä Suomi on elänyt yli varojensa. Taloutta onkin syytä tasapainottaa. Mutta leikkauspolitiikka ei vain välttämättä ole paras tapa miellyttää kansalaisia.

Kyselyissä suomalaiset kannattavat yleisellä tasolla tiukkaa talouskuria, mutta siinä vaiheessa, kun leikkaukset osuvat naapurin sijasta omaan itseen, niiden suosio on yleensä nopeasti rapissut.