Ruoka

Tehosekoitin käynnistää aamun terveellisesti – 10 ideaa entistä parempaan smoothieen

1. Pelaa rohkeasti mauilla

2. Vähän jotain vihreää

3. Pientä särmää mausteilla

4. Pidennä mehulla tai kokeile vaikka kookosvettä

5. Surauta sekaan siemeniä ja pähkinöitä

6. Pakasta aineet valmiiksi pussiin

7. Kuituja leseistä ja hiutaleista

8. Vempeleellä on väliä

9. Vähennä makeutta

10. Rakennetta ja ruokaisuutta

Kun nakkelet raaka-aineita tehosekoittimeen, mieti, haluatko smoothiestasi kirpeän, happaman vai makean, ja annostele makuaineita sen mukaisesti. Kirpeyttä saa sitrushedelmistä, happamuutta antavat puolukka ja karpalo, kun taas makean ystävä surauttaa juomaansa kypsää banaania, kuivattuja hedelmiä ja hunajaa. Hyvässä smoothiessa on usein näitä kaikkia makuja – tietenkin smoothien nauttijan omien mieltymysten mukaisessa suhteessa.Tummanvihreissä kasviksissa on ravinteet kohdallaan, ja smoothien seassa ne saa nautittua helposti. Kokeile smoothiessa esimerkiksi lehti- tai palmukaalin lehtiä, joista olet napannut ruodit pois. Myös baby-pinaatti on mainio smoothieaines, eikä sitä tarvitse ryöpätä ennen käyttöä. Smoothien sekaan voi nakata myös mangoldia tai nokkosta, eikä porkkanannaatteja tai romainesalaattiakaan kannata unohtaa. Muista, että vihreät kasvikset muuttavat juoman värimaailmaa olennaisesti.Tuoreen inkiväärin voimakas maku sopii erityisen hyvin sellaiseen smoothieen, jossa on runsaasti lehtikaalia tai muuta vähemmän maukasta kasvista. Jos haluat vahvan inkiväärin maun, käytä smoothieen noin peukalon kokoinen pala kuorittua inkivääriä. Helpointa inkivääri on kuoria teelusikalla rapsuttamalla, silloin myös hukkaan menee vähemmän kuin veitsellä kuoriessa. Smoothieen sopivat mainiosti myös tuore minttu ja sitruunamelissa, jotka antavat juomalle raikkautta. Muita smoothieen sopivia mausteita ovat esimerkiksi vanilja, kardemumma ja kaneli, joskin niitä kannattaa annostella maltillisesti, ettei juomasta tule tympeän makuinen.Voit säädellä smoothien paksuutta nesteen avulla. Helpoin vaihtoehto on lorauttaa smoothien sekaan valmista hedelmä- tai marjamehua. Jos välttelet sokeria, smoothien voi ohentaa esimerkiksi manteli-, soija- tai kaurajuomalla, maidolla tai kookosvedellä. Myös tavallinen vesi käy. Oikein paksun smoothien ystävä voi tarjoilla ”juoman” kulhosta lusikoitavana versiona, joka on koristeltu marjoilla, hedelmillä ja vaikkapa pähkinöillä.Pähkinät, mantelit ja siemenet sisältävät hyviä rasvoja ja proteiinia, joten ne tuovat smoothieen rouheutta ja ruokaisuutta. Kokeile vaikka chiansiemeniä tai paahdettuja pellavansiemeniä, manteleita, saksanpähkinöitä tai cashewpähkinöitä. Lusikallinen makeuttamatonta pähkinävoita antaa smoothielle täyteläisen maun.Etkö ole aamuisin parhaimmillasi? Pakasta smoothietarpeet minigrip-pusseihin valmiina annoksina. Hyvä peruspohja tulee pakkaamalla pussiin vaikkapa puolikas banaani, kourallinen erilaisia marjoja kuten mustikoita ja mustaherukoita ja toinen kourallinen baby-pinaattia. Sitten aamulla vain pussin sisältö nestelorauksen ja mahdollisesti puolikkaan rahkapurkin kanssa tehosekoittimeen ja päivä käyntiin!Smoothieen saa kätevästi kuituja erilaisten leseiden ja hiutaleiden avulla. Pari ruokalusikallista hiutaleita tai leseitä tekee hyvää myös smoothien koostumukselle. Älä yliannostele, ettet tee vahingossa tuorepuuroa.Hyvä tehosekoitin on kallis, mutta se pureksii jopa pakastemansikat, pähkinät ja porkkanat suloisen sileäksi juomaksi. Pehmeämpien raaka-aineiden kuten banaanin ja tuoreiden marjojen kanssa pärjää mainiosti vaikka sauvasekoittimella ja tarpeeksi korkealla kulholla.Moni smoothie on oletusarvoisesti maultaan makeaan kallellaan, mutta aina näin ei tarvitse olla. Sellerinvarsi, kurkunpätkä, vihreä omena, baby-pinaatti ja avokado luovat kelpo pohjan vähemmän makealle vihreälle juomalle. Lisää sitruunaa ja inkivääriä tuomaan makuun potkua – eikä basilikakaan ihan huono idea ole!Proteiinia ja ruokaisuutta smoothieen saa maitorahkalla, jogurtilla tai vaikka proteiinijauheella. Jos kaipaat kermaisuutta ilman maitotuotteita, kokeile avokadoa, kypsää banaania tai kookosmaitoa.