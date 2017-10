Proteiinia härkäpavusta ja hyviä rasvoja lohesta – tässä terveelliset reseptit ”voimaruokaan”, joka antaa puhtia syksyyn

Ruoka

Proteiinia härkäpavusta ja hyviä rasvoja lohesta – tässä terveelliset reseptit ”voimaruokaan”, joka antaa puht

Lämmin härkäpapusalaatti sopii lounaaksi tai päivälliselle. Tuoreille härkäpavuille riittää muutaman minuutin keittoaika, jolloin pavun sisältämä vatsavaivoja aiheuttava lektiini tuhoutuu. Proteiinipitoisessa härkäpavussa on runsaasti liukoista kuitua, joka edistää suoliston hyvinvointia. Lämpimän härkäpapusalaatin joukossa paistuu myös punajuuria, joita löytyy kaupan heviosastolta valmiiksi esikeitettyinä. Punajuuren sisältämän tryptofaanin väitetään kohentavan mielialaa.



Tuhti kvinoalla täytetty sushiburrito vie nälän ilman ähkyä. Valkoisen riisin sijasta merileväarkin sisään kääräistään kvinoaa, jossa on runsaasti proteiinia, omega3-rasvahappoja ja kuitua. Nauti sushiburritot heti täyttämisen jälkeen, sillä leväarkki sitkistyy nopeasti ja syöminen käy silloin hankalaksi.



Mehua sakeampi, vaahtoava intialaisen lassi-juoma saa nyt sekaansa mantelijauhetta ja pellavansiemenrouhetta. Pellavansiemenissä ja mantelissa on hyviä rasvoja, E-vitamiinia ja kuitua. Lassia ei kannata makeuttaa liikaa, jotta mustikan ja inkiväärin raikkaus puskee kunnolla esille. Näin juomaa voi nauttia pitkin päivää aamiaiselta iltapalalle.