Suolistovaivoihin suunnattu ruokavalio kieltää sipulin, viljoja ja maitotuotteet – FODMAP-dieetillä ravintolassa käyminen voi olla vaikeaa, mutta näin se onnistuu

Ruoka

Suolistovaivoihin suunnattu ruokavalio kieltää sipulin, viljoja ja maitotuotteet – FODMAP-dieetillä ravintolas

Ärtyvän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miten tällaisella ruokavaliolla selviää ravintolakäynnistä?

Eniten

Me soitimme muutamiin ravintolaketjuihin kokeeksi ja kysyimme, ovatko he ottaneet FODMAP-ruokailijat huomioon:

S-ryhmän

Ravintoloitsija

Leena

Leena Putkosen kolme vinkkiä ravintolakäynnille FODMAP-ruokavaliolla:

1. Entsyymit matkaan

2. Sipuli on keskeinen

3. Maltilla alkoholia

Mikä FODMAP-ruokavalio?