Greta Grönholm on baarimestareita valmentava drinkkiguru, jota revittiin maailmalle – Nyt hän pyörittää Loimaan seurahuonetta siskonsa kanssa

Ruoka

Greta Grönholm on baarimestareita valmentava drinkkiguru, jota revittiin maailmalle – Nyt hän pyörittää Loimaa

Sanapari

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Drinkit

Juomatottumusten

Grönholm

Voitettuaan