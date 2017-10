Ruoka

Syysruuissa potku on paikallaan – käytä chilin sijasta kotimaista piparjuurta

on vaikeaa kirjoittaa käyttämättä ylisanoja. Pippurisen raikas juurikas on monikäyttöinen loistomauste, ja vieläpä oikea C-vitamiinipommi. Syysruuissa piparjuuren potku on paikallaan: käytä sitä, kun kaipaat arkeen pontta.Chilin, wasabin ja pippurin pohjoismainen vaihtoehto sopii esimerkiksi kermaviili-, majoneesi- ja öljykastikkeisiin, maustevoihin, tuorejuustoon, kalan, lihan ja juuresten kumppaniksi sekä leipien ja uuniperunoiden täytteisiin. Ihanteellisessa piparjuuriruuassa kaikki maut ovat puhtaita.Piparjuuri käytetään aina tuoreena: kuorittuna ja raastettuna, tai raasteesta valmistettuna tahnana tai pikkelssinä. Sekoita raaste muihin aineksiin nopeasti, jotta maku säilyy. Kuumiin ruokiin piparjuurta ei kannata upottaa – niissä se menettää tunnusomaisen potkunsa ja kitkeröityy.pikkelöityä piparjuurta: saat purkillisen verratonta pikamaustajaa vaikkapa perunasalaattiin tai paistetun kalafileen kylkeen. Lisää pikkelöityä piparjuurta myös maki-rulliin tai nigirisusheihin.Piparjuurikastikkeella silattu raitajuuricarpaccio on näyttävä alkuruoka juhlavalle illalliselle. Voit valmistella juuresherkun viittä vaille valmiiksi jo hyvissä ajoin.Kun kaipaat kohokohtaa illanistujaisiin, tarjoa poropatonkeja. Niissä arvokas liha saa piparjuuresta sisukkaan kumppanin.Jos taas etsit juhliisi sormiruokareseptiä, viritä patonkien ohje näyttäviksi cocktailpaloiksi. Leikkaa patongista ohuita viipaleita, päällystä ne piparjuuritahnalla, poropastramiviipaleella ja pikku keolla pikkelöityä punasipulia.arkiruoka puolestaan syntyy uunissa rapsakoiksi paahtuneista perunoista ja särkisäilykkeestä. Voit käyttää mitä tahansa muutakin kypsää tai savustettua kalaa – jalosta luonteikas uuniperunan täyte vaikkapa edellispäivän aterialta jääneestä kalapalasta.