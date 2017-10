Suppilovahveroaika on nyt parhaimmillaan ja satokausi jatkuu vain – Yhdistele näitä makuja suosikkisienen kanssa

Ruoka

Suppilovahveroaika on nyt parhaimmillaan ja satokausi jatkuu vain – Yhdistele näitä makuja suosikkisienen kans

Mutta millaiset maut toimivat erityisen hyvin yhteen suppilovahveron kanssa?

1. Marjat

2. Maa-artisokka

3. Kahvi

4. Pähkinät ja mantelit

5. Neilikka ja muut mausteet

6. Appelsiinimehu

7. Makkarat

8. Riista

9. Juuresmuusi

10. Ranskankerma ja kaurafraiche