Hyödynnä viikonlopun tähteet arkena – tässä luottoreseptit kotikokille, joka ei halua haaskata ruokaa

Munakas on tähdekokin tähtiohje

Kääräise tortillaan soosit ja salaatit

Lämpimät leivät ovat kestosuosikki syystä

Paista rippeet nuudelien sekaan

viikonlopulta sattui jäämään tähteitä, alkuviikon ruokalistan laatiminen on helppoa. Tähteistä voi nimittäin jalostaa helposti uutta syötävää muutaman luottoreseptin turvin. Esittelemme neljä ruokaideaa, jotka soveltuvat erityisen hyvin tähteiden jatkojalostukseen.Munakas on loistavaa tähteidenjemmausruokaa, sillä neutraalin makuisen munamassan sekaan sopii oikeastaan mikä vain. Voit paistaa munakkaan pannulla, mutta jos haluat päästä helpommalla, nakkaa ainekset vuokaan ja kypsennä munakas uunissa. Tarvitset munamassaa varten 1–2 kananmunaa henkilöä kohden ja 1 ruokalusikallisen maitoa, kermaa tai muuta nestettä yhtä munaa kohden. Paista munakasta 200-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia.kypsät perunat ja muut juurekset, kypsä liha ja kala, kasvikset, juustonkannikat raastettuna, yrtit, aurinkokuivatut tomaatit ja oliivit.Lämmin käärö tai kylmä wrap – tortillalettua kelpaa muunnella sen mukaan, mitä tarjolla on! Lämpimän letun sisään voi sujauttaa vaikka jauhelihakastiketta tai nyhtöpossua, kylmään wrappiin taas käyvät vaikka salaatinjämät esimerkiksi juuston tai tonnikalan kanssa. Ja jos juustoa jäi yli reilusti, on aika kokeilla pannulla paistettavaa quesadillaa, jossa tortillalettujen väliin voi panna mitä tahansa, kunhan mukana on juustoa.jauheliha- tai linssikastike, tahnat, salaatit, juusto, kypsä liha ja kala, kasvikset, kylmien kastikkeiden jämät.Uunivoileipien päällyksissä vain luovuus on rajana. Niihin sopivat niin viikonlopun juusto- tai leikkelelaudalta jääneet herkut kuin vaikka uunibroilerin rippeetkin. Paahdetut kasvikset saavat uunivoileipien päällä uuden elämän, ja keitettyä perunaakin kannattaa kokeilla vaikkapa chilin ja juustoraasteen kanssa.kypsät kasvikset, lihat, kala ja kana, säilykepurkkien viimeiset rippeet, maustekastikkeet ja tahnat, sekä tietenkin juusto.Jos perinteinen pyttipannu ei juuri nyt maistu, ota kokeiluun paistetut nuudelit. Homman juju on kypsentää nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan napakoiksi, sitten paistaa ne pannulla kasvisten, kastikkeen ja mieleisen proteiinin kanssa. Nuudeleiden sekaan sopivat kaikki kasvikset.kasvikset, maustekastikkeet, tofu, kananmunat, kypsä liha, kala ja kana.