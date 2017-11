Ruoka

Leivo isälle kakku – mukissa paistettava minikakku kruunataan mokkapalakuorrutuksella

Cupcake

Koristelussa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

eli kuppikakku on amerikkalaista alkuperää oleva, muffinin kuorrutettu versio. Tämä mukikakku on amerikanserkun ronskimpi versio. Banaanisen taikinan voi paistaa muffinipellissä tai uuninlämmön kestävissä kahvikupeissa. Mehevät minikakut kätkevät sisäänsä iloisen yllätyksen, nimittäin toffeisen sydämen.Muidenkin kuin isän suupielet ovat taatusti ylöspäin, kun minikakkujen päälle levitetään mokkapaloista tuttua herkullista kuorrutusta.Tässä reseptissä kuorrutusta on runsaahkosti suhteessa kakkujen määrään, mutta koska kahvilta maistuvaa päällystä rakastavat kaikki, niin sitä kannattaa olla tarpeeksi – lopun voi tarvittaessa tarjoilla kastikkeen tapaan. (Jämähtäneen kuorrutuksen saa jälleen juoksevaksi mikrossa lämmittäen.)tyyli on vapaa ja latu auki överihersyttelylle. Päälle voi lastata kaikkea mahdollista, mitä kaapeista löytyy: kekseistä karkkeihin, strösseleistä suklaaseen.Tuhdin leivonnaisen syöminen sujuu parhaiten kumoamalla komeus lautaselle. Viimeistele jätskipallolla tai kermavaahtopursotuksella. Silaa sokerinen synti täydelliseksi lopulla mokkapalakuorrutuksella.