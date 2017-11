Näin kauppatieteilijä Sini Visasta tuli leivontaguru Kinuskikissa, joka on opettanut jo 10 vuotta suomalaisia kotileipureita fantasiakakkujen taitureiksi

Ruoka

Näin kauppatieteilijä Sini Visasta tuli leivontaguru Kinuskikissa, joka on opettanut jo 10 vuotta suomalaisia

Lokakuussa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mieliväri

Ennen

Ja kakkuja

Kymmenen vuoden

”Kotileipuruus on kasvanut ja tavallisista suomalaisista on tullut kotikondiittoreita.”

Visa

”Sisältöä pitää tuottaa eri kanaviin. Ei riitä, että tekstin julkaisee vain blogissa, vaan se pitää panna Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin, Pinterestiin ja mielellään tehdä vielä video Yotubeenkin. Pitää olla siellä, missä lukijat ovat. Pelkkä blogi ei tänä päivänä riitä.”

Seeprakakku on Kinuskikissan tubekanavan katsotuin video

Visa arvelee

Maistelemamme

Ammattibloggaajaksi

https://lataamo.akuankka.fi/lue/0a196f36f732dfa3d47a4cf9e295a549?ref=search&utm_source=lataamo_web&utm_medium=referral&utm_campaign=none&

Helsingin Sanomat ja Aku Ankka ovat samaa Sanoma-konsernia.