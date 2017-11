Haluatko nopeaa helpotusta arkeesi? Vuokaruoka valmistuu itsestään uunissa – Tässä 7 takuuvarmaa suosikkireseptiä arki-iltoihin

Ruoka

Haluatko nopeaa helpotusta arkeesi? Vuokaruoka valmistuu itsestään uunissa – Tässä 7 takuuvarmaa suosikkiresep

Tässä HS:n ruokatoimituksen seitsemän parasta vuokaruokasuosikkia:

Paahdetut kasvikset ja broileri lainaavat kastikkeen klassikkosalaatista

Uunifeta ei kaipaa edes reseptiä

Makkarapeltiä saunan päälle

Kotiruokasuosikin uudet kaverit

Tuttu kaksikko toimii aina

Vähän terveellisempi texmex-herkku

Pekonista potkua kesyyn kesäkurpitsaan

vuokaan, vuoka uuniin, sitten syödään. Tämä yksinkertainen kaava on syynä siihen, miksi vuokaruuat ovat kätevää arki-iltojen kokattavaa.Kun raaka-aineiden kuorimiseen ja pilkkomiseen malttaa uhrata tovin, ruoka kypsyykin sitten uunissa itsekseen.Yhden pellin broilerivuoka kypsyy 45 minuutissa, sillä siinä käytetään vikkelästi paistuvaa broilerin sisäfileetä. Samalla pellillä paistuvat myös myös lisukekasvikset, tässä tapauksessa perunat, parsakaali ja lehtikaali. Kun ruoka on uunissa, ehtii mainiosti valmistella jogurttikastikkeen, jonka maut on lainattu caesarsalaatista.Pienempään nälkään tai iltapalaksi passaa uunifeta, joka on niin helppo ruoka, ettei se oikeastaan kaipaa edes reseptiä. Feta ja kasvikset vain vuokaan, tilkka öljyä ja mausteita päälle ja vuoka uuniin grillivastuksen alle. Uuni paahtaa kasvikset ja kesyttää fetan maun. Kokeile fetan kanssa kirsikkatomaatteja ja broccoliinia eli varsiparsakaalia tai valitse vuokaan niitä kasviksia, mitä kotona sattuu olemaan.Hapankaali ja bratwursti ovat perinteinen kaksikko, ja tässä ruuassa ne valmistuvat sopuisasti samassa vuoassa. Paista hapankaalia aluksi mausteiden, öljyn ja siirapin kanssa, lisää mukaan makkarat ja nautiskele helpon ranskankerma-sinappikastikkeen kanssa. Jos braatvursti ei maistu, vaihda se omaan suosikkimakkaraasi.Hapankaalipelti on muuten erityisen mainio ruoka saunan päälle!Uunilohi säilyy vuodesta toiseen suomalaisten lempiruokien joukossa. Tässä reseptissä lohen kanssa uuniin pääsevät perunat ja fenkoli. Resepti on laadittu varhaisperunoille, mutta tavallisetkin perunat käyvät, kun pilkot ne kyllin pieneksi. Suolaliemeen säilötty sitruuna taittaa hyvin lohen rasvaisuutta, mutta jos niitä ei lähikaupan hyllystä löydy, voit viipaloida mukaan tavallisen sitruunan.Broilerin ja riisin yhdistelmää voinee pitää eräänlaisena arkiruokaklassikkona, ja ne voi hyvin kypsentää samassa vuoassa. Yhdistelmästä on tylsyys kaukana, kun lisään mukaan vielä parsakaalia ja syöt koko komeuden satay-kastikkeen ja tuoreen korianterin kanssa.Tässäpä hippusen terveellisempi vaihtoehto texmex-himoon. Samassa vuoassa paistuu nimittäin kvinoaa ja papuja. Texmex-tunnelmaa vuokaan tuo salsakastike, ja juustoraaste pitää huolen siitä, ettei ruuasta tule liian terveellistä. Kvinoavuoka viimeistellään paistinpannulla käytetyllä paprika-sipulisilpulla, joten ihan yhdellä vuoalla tämän ruuan kanssa ei pääse. Toisaalta voit kasviksia paistellessa iloita siitä, ettei erillistä salaattia välttämättä tarvita.Miten lempeän makuinen kesäkurpitsa saa asennetta? Pekonista ja voimakkaasta sulatejuustosta tietenkin! Riisi antaa tuhtiutta tähän vuokaruokaan ja kerma-maito pitää huolen, että kaikki pysyy mehevänä. Vapise, makaronilaatikko! Nyt on vastassa kovan luokan haastaja.