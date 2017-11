Ruoka

Nauti glögi kuohuvana, vähäsokerisena tai vaikka mehujäänä – Tässä 10 vinkkiä entistä parempaan glögikauteen

1. Glögin voi nauttia kuohuvana

2. Mausta itse uuttamalla

3. Vaihteeksi vaaleaa

4. Taateli toimii glögin kanssa

5. Glögistä saa maukkaan mehujään

6. Alkoholiton ja vähäsokerinen

7. Terästeet ja tilpehöörit

8. 60 astetta on ihannelämpötila

9. Suomi-glögissä maistuu kaneli

10. Jäikö glögiä tähteeksi?

Juttuun on haastateltu Altia Academy Brand Ambassador Mikael Karttusta ja Hannan soppa -blogia pitävää Hanna Hurttaa.

Tilkka glögitiivistettä kuohuviinilasin pohjalle, päälle kuivaa kuohuviiniä. Siinä kuohuvan glögin idea. Glögillä maustettu kuohuviini käy mainiosti vaikkapa tervetuliaisjuomaksi tai aperitiiviksi, jolloin perinteinen glögi on liian tuhti ja makea.Perinteisesti glögissä maistuvat jouluiset mausteet eli kaneli, kardemumma, inkivääri, neilikka ja pomeranssi. Jos haluat glögiin pientä ekstraa, kokeile mausteena myös tähtianista, vaniljaa, mustapippuria tai vaikka chiliä. Voit uuttaa kuivamausteet väkevän viinan sekaan, jolloin ulottuvillasi on pullo glögiin sopivaa terästystä. Jo parin päivän maustuminen riittää, mutta maku syvenee, jos annat viinan maustua pidempään.Vaalean glögin pohjana toimivat valkoviini ja perinteiseen tyyliin tehty siideri. Myös omenamehu, persikkamehu ja muut vaaleat mehut sekä tee käyvät glögiaineiksi. Keitä glögimausteista liemi ja mausta vaalea pohja sillä. Vaalealle, vähäsokeriselle mehulle terästykseksi sopii hyvin esimerkiksi appelsiinilikööri ja koristeeksi appelsiininkuorisuikaleet.Pieni purtava maistuu glögin kanssa, etenkin pikkujouluissa. Glögin seurana voi rouskutella esimerkiksi chilillä ja hunajalla maustettuja manteleita tai pähkinöitä. Hauskaa tarjottavaa glögin seuraksi ovat myös maapähkinävoilla tai pehmeällä vuohenjuustolla tai sinihomejuustolla täytetyt taatelit. Ne voi myös kääriä pekoniin.Glögi sopii hyvin ruuan ja herkkujen valmistukseen. Keitä vahvasta glögistä ja sokerista siirappi ja käytä sitä jälkiruokien kastikkeena. Voit halutessasi lisätä siirappiin vaikkapa mustapippuria ja valuttaa sitä salaatin kastikkeeksi. Erityisen hyvää se on juustosalaattien maustajana. Glögi sopii myös joulusillin liemeen tai sillä voi sivellä graavattavan lohen. Juustokakkuun saa glögistä kauniin hyytelöpinnan. Ja jos perheessä on lapsia, kokeile ainakin tätä: jäädytä alkoholittomasta glögistä mehujäät pikkuväelle.Jos valmiin glögin sisältämä sokerimäärä tökkii, valmista glögi itse. Alkoholittoman, vähäsokerisen glögin aineksia ovat esimerkiksi tee ja vähäsokerinen mehu. Keitä mausteita (3 kanelitankoa, 3 tähtianista, inkivääripala, 6 kokonaista kardemummaa ja ½ rkl neilikoita) 5 dl:ssa vettä kannen alla noin 15 minuuttia. Anna hautua 15 minuuttia. Laita sitten mausteliemeen teepussi (vaikkapa earl grey tai joulutee) pariksi minuutiksi. Siivilöi liemi ja kaada joukkoon 4 dl hyvää, vähäsokerista omenamehua. Mausta hunajatilkalla. Lämmitä juoma tarjoilulämpötilaan.Kun mantelit ja rusinat alkavat kyllästyttää, tilpehööreille voi hakea inspiraatiota glögin terästyksestä.Maustamattoman viinan tai vodkan lisäksi terästykseksi sopivat muun muassa brandyt, maustetut viinat tai viski, joskin kovin savuisia viskejä kannattaa vältellä, sillä savuisuuden ja mausteisuuden yhdistelmä voi tuntua suussa ruuhkaiselta. Esimerkiksi ginillä terästetyn glögin voi koristella katajanmarjoilla tai jopa kuusen tai katajan oksalla. Päärynäviinalla (esimerkiksi Xantélla) terästetyn glögin sekaan voi panna pitkittäin leikattuja päärynäsiivuja. Himppusen verran avattu marmeladikuula on hauska koriste glögilasin reunalla. Lisäksi lähes kaikki marjat sopivat hyvin glögin makumaailmaan terästyksestä – tai sen puutteesta – riippumatta.Glögin ihanteellinen tarjoilulämpötila on noin 60 astetta. Silloin glögi tuntuu suussa kuumalta mutta ei polta. Jos et halua käyttää lämpömittaria, kuumenna glögiä niin, että se alkaa höyrytä. Alkoholi alkaa haihtua noin 80 asteessa, mutta jos glögi pääsee kiehahtamaan, siitä ei tarvitse huolestua, sillä kaiken alkoholin haihtuminen vaatii jo kunnon keittämisen.Pohjoismaissa juodaan glögiä, Saksassa glühweinia eli hehkuviiniä. Hehkuviini on viinimäisempää, hedelmäisempää ja vähemmän maustettua kuin meikäläinen glögi. Mutta jo Suomen ja Ruotsin välillä on eroja: Suomessa hallitsevin mauste on kaneli, Ruotsissa suositaan neilikkaa.Jos glögiä jää joululta yli, pistä juomat talteen. Mausteinen glögi sopii erinomaisesti sangrian pohjaksi. Toki glögisangria maistuu pikkujouluaikaankin: yhdistä yhtä paljon glögiä ja sitruunalimonadia. Lisää halutessasi tilkka terästystä ja reilusti hedelmiä viipaleina. Hyviä vaihtoehtoja ovat appelsiinit, sitruunat ja limetit. Mukaan voi panna myös glögimausteita, kuten kanelitankoja tai koristeellisia tähtianiksia. Eikä jäitä sovi unohtaa.