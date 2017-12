Ruoka

Vuohenjuustotaatelit

Sitrus- ja pähkinätaatelit

asuva tulee ajan myötä asiantuntijaksi taateliasioissa. Taatelin valinta on Arabian niemimaalla tarkkaa hommaa, mutta pikku hiljaa parhaat herkut alkaa erottaa jo ulkonäön perusteella. Täydellisimmät taatelit ovat pulleita, kuoreltaan himmeän kiiltäviä ja sisältä toffeentahmeita, esimerkiksi luomusertifioituja medjooleja.Taatelihan on äkkimakea suupala, ja tässä maailmankolkassa samalla linjalla jatketaan höysteissäkin. Taateleiden täytteinä käytetään erilaisia pähkinöitä, halvaa, kandeerattuja hedelmäpaloja ja inkivääriä, sekä suklaata. Kuorrutus? Lisää suklaata, tietenkin.Länsimaissa taateleiden makeutta puolestaan taitetaan suolaisilla aineksilla. Esimerkiksi vuohenjuusto, sinihomejuusto ja feta vetoavat herkuttelijoihin. Moni kääräisee juustotäytteisen taatelin vielä pieneen palaan pekonia, ja paistaa komeuden kypsäksi uunissa. Sanomattakin on selvää, että nykyisillä kotikonnuillani paikallinen väki ei toimi näin.pelaamaan taatelipeliä, minkä tyylin valitsetkin. Hanki läjä taateleita, muutama herkkutäyte ja pari erilaista kuorrutesuklaata. Valmistus on suoraviivaista ja hauskaa hommaa, johon kannattaa houkutella lapsetkin. Kivi pois, tilalle pähkinöitä, juustoa tai kuivattuja hedelmiä ja marjoja.Valmiit herkkupalat ovat ihania vaikkapa glögin kanssa. Pakkaa taateleita myös pikku lahjoiksi naapureille, ystäville ja opettajille.20 kplValmistusaika 15 min200 g vuohenjuustoa (ohut tanko)20 pehmeää taateliagranaattiomenansiemeniäPoista vuohenjuustotangosta päädyt. Leikkaa juusto 10 viipaleeksi ja viipaleet vielä puolikkaiksi.Tee taateleihin viilto ja poista kivi. Täytä kukin taateli puolikkaalla juustoviipaleella.Lado taatelit leivinpaperilla vuoratulle pellille ja paista 200-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia.Siirrä tarjoiluvadille ja viimeistele granaattiomenansiemenillä.20–60 kplValmistusaika 10 min20 taatelia / laji40 cashew-pähkinää200 g maitosuklaata100 g sokeroituja appelsiininkuoripaloja200 g tummaa suklaata100 g sukaatteja eli sokeroituja sitruunankuoripaloja200 g valkosuklaataTee taateleihin viilto ja poista kivi. Täytä kukin taateli kahdella cashew-pähkinällä, tai muutamalla appelsiininkuori- tai sukaattipalalla.Sulata suklaa mikrossa tai vesihauteessa.Kasta taatelit yksitellen täyttämättömältä puolelta suklaaseen. Nosta haarukalla, valuta pois ylimääräinen suklaa. Siirrä leivinpaperille.Anna kuorrutuksen kovettua hetki jääkaapissa ja aseta tarjolle esimerkiksi lastalla nostellen.