Poimi juhlapöydän yllättäjäksi ihana jouluruoka Libanonista, Italiasta tai Espanjasta

sipulia, yrttejä ja oliiviöljyä. Niistä on välimerelliset ruuat tehty. Tällaiset makuyhdistelmät tunnetusti maistuvat erinomaisesti suomalaisillekin. Joulupöydän valikoiman uudeksi jujuksi solahtaa helposti libanonilainen juustosalaatti, italialainen kuorrutettu kala tai espanjalainen lammaspaistos.shanklish-juusto on sekä joulun että yleisemminkin talvikauden herkku. Maustettu juustomassa pyöritellään palloiksi ja kieritellään yrteissä. Pallerot syödään tuoreeltaan raikkaan salaatin kanssa kuten oheisessa ohjeessa, tai koviksi juustoiksi kuivatettuna.Kala on usein jouluaterian pääruoka – tai ainakin yksi monista pääruuista – italialaisissa perheissä. Baccala Arracanaton aineslista vaikuttaa runsaalta, mutta älä jätä mitään pois. Kun maistat, ymmärrät miksi kalan leipämurukuorrutus sisältää tämän kaiken: rusinoita, pinjansiemeniä, pähkinöitä, kapriksia ja oliiveja. Helppotekoinen ja nopeasti valmistuva kalaruoka höystetään tietenkin myös oliiviöljyllä, valkosipulilla, yrteillä ja tomaateilla.kinkun tilalle jotakin muuta runsasta liharuokaa, on espanjalainen Cordero Asado kokeilun arvoinen. Karitsanpotkia voit hankkia kätevästi juuri sen verran kuin syöjiä on.Koko ruoka valmistuu helposti yhdessä suuressa uunivuoassa tai syvällä pellillä. Varaa tarjolle hyvää leipää, jotta voit dippailla vuoasta viimeisetkin paistoliemen pisarat.