Ruoka

Milloin munakoiso kannattaa ehdottomasti itkettää ja milloin ei? Marttojen asiantuntija vastaa, ja jakaa laisk

Mistä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

1. Pitääkö munakoisot itkettää?

Perinteisesti

pikaitketystä

2. Mistä tunnistaa hyvän munakoison?

Hyvä munakoiso on napakka

Jos

3. Tavallinen, pyöreä vai kirjava?

4. Pöydälle vai jääkaappiin?

5. Mitä makupariksi?

Japanilaisittain