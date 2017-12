Kahden hengen joulu tehdään rakkaudella ja ilman kompromisseja – näillä reseptivinkeillä loihdit romanttisen jouluaterian

Ruoka

Reseptivinkit romanttiseen jouluateriaan:

joulupöydässä ei istu koko suku, vaan nautiskella voi pienemmälläkin kokoonpanolla eli kaksin tai jopa yksin.Silloin pöytään tekee mieli kattaa jotain aivan erityisen hyvää, jonka valmistaminen onnistuu myös pienemmällä mittakaavalla.Aloita jouluateria vaikkapa pirskahtelevan sitrusmaisella lohicarpacciolla, pääruuaksi sitten fiiniä poroa tai rentoja possuburgereita.Jälkiruuasta selviää helpolla, sillä yksinkertai­simmillaan jälkiruuaksi riittää hunajassa ja pistaasipähkinärouheessa pyöräytetty laadukas manchegojuusto.Kun syöjiä on vähän, pöytään päätyvät herkut ovat takuulla kaikkien mieleen – eikä kompromisseihin tarvitse taipua.Kananmuna on ollut trendiruokaa tänä vuonna, ja se on olennainen osa myös gubbröraa, yhdessä anjoviksen kanssa tietenkin. Kokeile pikkublinien tai leivän päällä.Verigreipin ja limetin mehu marinoivat lohen aromikkaasti miellyttävän kirpeäksi. Kaunis alkupala on myös mitä parhainta silmänruokaa.Kylmänä tarjoiltava ankanrinta saa jouluisen säväyksen mausteista. Viikunat ja sinihomejuusto ovat nappilisuke ankalle.Makea persimoni ja suolainen sinihomejuusto ovat mahtava makupari myös salaatissa.Murea poro maistuu joulun pääruokana, etenkin kun marinoit lihan punaviinissä, sinapissa ja katajanmarjoissa.Kokonainen kala pysyy uunissa mehevänä, kun käärit sen sanomalehteen. Oliivit ja grillatut paprikat toimivat lisukkeena.Tämän ruokalajin salaisuus on kastikkeessa, jossa kalkkunapihvit muhivat. Samalla kastikkeeseen tulee hienoa makua salviasta ja pekonista.Rennompaan joulunviettoon sopii pitkään kypsennetty possu burgerin välissä. Tee lisukkeeksi makeahkoa punakaalia, kirpeitä etikkakurkkuja ja tukevan sinappista majoneesia.Makean punajuuren ja bataatin sekä pähkinäisen palsternakan maut sopivat yhteen täydellisesti, etenkin kun piristät laatikkoa piparjuurituorejuustolla ja tilkalla tummaa balsamicoa.Joulun pikkujälkiruokana kahvin kanssa maistuvat taatelit, joiden sydämenä on manteli ja pinta tummaa suklaata.Tämän jälkiruuan mukana tulee myös kahvi. Helpon affogaton juju on kahvilla maustettu kinuskikastike.Huippuhyvä ja hävyttömän helppo jälkiruoka tehdään pyöräyttämällä manchegojuustopalat ensin hunajassa ja sitten rouhituissa pistaasipähkinöissä.