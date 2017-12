Kinkku on joulun kunkku, mutta ei ainoa vaihtoehto – Tässä 10 joulupöydän näyttävää pääruokaa lihasta, linnuista, kaloista ja kasviksista

Ruoka

Kinkku on joulun kunkku, mutta ei ainoa vaihtoehto – Tässä 10 joulupöydän näyttävää pääruokaa lihasta, linnuis

Tästä HS:n ruokatoimituksen reseptikoosteesta saat ideoita joulupöydän kunkuksi, oli se sitten kinkkua, kalkkunaa tai muuta lintua, kalaa tai kasvista:

Perinteinen joulukinkku

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002567033.html

Karamellisoitu kinkku

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000004894995.html

Kokonainen kalkkuna

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002570803.html

Kokonainen sitruskana

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000004895099.html

Jouluankka ja karamellisoidut perunat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002782700.html

Pähkinöillä ja sienillä täytetty poronfileerulla

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002782708.html

Taikinoitua lohta ja vermuttikastiketta

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002695665.html

Tahmea joulusiika

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005459385.html

Kokonainen kukkakaali uunissa

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000004895080.html

Siiderissä haudutettua seitania ja luumuja

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002565882.html