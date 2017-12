Erityisen juhlava joulupöytä syntyy näillä resepteillä – pieni vaivannäkö on välttämätöntä, mutta se palkitaan mahtavilla makuelämyksillä

Ruoka

Erityisen juhlava joulupöytä syntyy näillä resepteillä – pieni vaivannäkö on välttämätöntä, mutta se palkitaan

Kinkku

Kokeile

Juhlavat reseptit joulunviettoon:

Hauki-raputerriini

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002838543.html

Graavisiikatartar, mäti-smetana ja mummonkurkut

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002697287.html

Joulumausteinen lohipastrami

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002780772.html

Jääkellarinlohta ja marinoitua punajuurta

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002697331.html

Riimihirveä ja piparjuuri-ranskakermaa

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002764213.html

Riistapatee ja pihlajanmarjakastike

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002570392.html

Kranssinmuotoinen joulusalaatti

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000004895287.html

Taikinoitua lohta ja vermuttikastiketta

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002695665.html

Tahmea joulusiika

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005459385.html

Pähkinöillä ja sienillä täytetty poronfileerulla

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002782708.html

Jouluankka ja karamellisoidut perunat

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002782700.html

Portviinissä muhinut karitsa

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002782711.html

Juuriselleri-sinihomejuustolaatikko

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000004880887.html

Ruusukaalia ja pähkinöitä

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002861102.html

Joulumausteinen punasipulihilloke juustojen seuraan

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002601110.html

Valkosuklaacharlotte

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002873215.html

Passiocurd-vadelmajäädyke

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002784513.html