Ruoka

Akseli Herlevin nakkikioskieväillä uuteen vuoteen: Maistuisiko lihamuki tai vetyhodari?

Uudenvuodenjuhlien

Lihamuki

Ropsilainen

Vety

tarjoilu on rentoa. Reseptieni ideat on saatu nakkikioskeilta ympäri Suomen.on lahtelainen klassikkoyöruoka, jossa kertakäyttöinen limumuki on täytetty döner kebabilla. Tässä versiossa itse tehty döner tarjoillaan pitaleivän sisällä herkkulisukkein, pahvimukissa.on rovaniemeläinen grilliruoka, jossa lihapiirakan sisällä on lenkkimakkaraa, sipulia ja mausteita. Tässä reseptissä se tarjotaan hieman modernimmalla tavalla, miniburgerina.Jos miniburgerit tarjotaan ilman kantta, päälle kannatta laittaa jotakin sievää. Esimerkiksi paistettu viiriäisenmuna.on lappeenrantalainen ’perinneruoka’, jossa lihapiirakan sisälle laitetaan kinkkua, keitettyä kananmunaa ja reilusti majoneesia. Tässä reseptissä samat maut on tehty hodarin muotoon.