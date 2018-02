Mikä gini ja millainen tonic sopivat parhaiten yhteen? Näin teet GT:n ja kolme muuta klassikkococktailia – ja koristelet ne kuin ammattilainen

Ruoka

Tässä muutama gin ja tonic -yhdistelmä sekä koriste-ehdotus, joista kokeilut voi aloittaa:

, Gimlet, Old Fashioned ja Gin and tonic ovat monelle tuttuja juomia – joita tulee useimmiten nautittua vain ravintolassa. Klassiset cocktailit onnistuvat helposti myös kotona. Katso tämän jutun lopusta yksinkertaiset ohjeet drinkkeihin.koristelussa ja sekoittamisessa ei mielikuvituksella ole rajoja.Esimerkiksi luumuista, mangoista ja muista hedelmistä saa tehtyä kukkia. Leikkaa ensin hedelmästä yksi sivu irti. Leikkaa pala terävällä veitsellä poikittain aivan ohuiksi siivuiksi. Kieritä siivut kukaksi ja laita pakkaseen pariksi tunniksi.juoman haluaa koristella näyttävästi, olennaista on täyttää lasi jäillä. Jos jäitä on liian vähän, koristeet kelluvat. Monimutkaisia koristeluja helpottaa, jos lasin pohjalle laittaa aluksi yhden ison jääpalan tai -pallon, jonka ympärille koristelun rakentaa.Ylipäänsä drinkeissä on tärkeää, että jäitä on tarpeeksi. Yksittäiset jääpalat sulavat nopeasti juomaan ja muuttavat sen maun. Valmiita jäitä voi ostaa pusseissa kauppojen pakasteosastoilta.merkki ja tonic-veden merkki vaikuttavat makuun – ja parhaasta yhdistelmästä on tietysti monia mielipiteitä.Hendrick’s gin ja Fentimans tonic, koristeeksi kurkkua ja katajanmarjojaBombay Sapphire -gini ja Fevertree mediterranean tonic, koristeeksi limettiä tai sitruunaa.Tanqueray-gini ja Fentimans tonic, koristeeksi limettiäNapue-gin ja Fevertree-tonic, koristeeksi karpaloita ja rosmariiniaHelsinki dry gin ja East Imperial tonic, koristeeksi verigreippiä ja puolukoitaGin Mare -gini ja Fevertree mediterranean tonic, koristeeksi sitruunaa, pensasmustikoita ja timjamia