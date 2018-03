Ruotsissa kohistaan vegaaniperheen alipainoisesta lapsesta, joka otettiin huostaan – Asiantuntija kertoo, sopiiko vegaaninen ruokavalio pikkulapsille Jos vegaaniruokavaliota noudattava lapsi on vakavasti allerginen, on otettava yhteyttä ravitsemusterapeuttiin. Sitten on mietittävä yhdessä, voiko ravintoaineet korvata jollakin muulla.