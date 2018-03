”Tähän menee kaikki mahdollinen vapaa-aika” – Suomen kokkimaajoukkue harjoittelee jo täyttä hönkää marraskuisiin MM-kisoihin ja hakee sijoitusta kärkikolmikosta

Ruoka

”Tähän menee kaikki mahdollinen vapaa-aika” – Suomen kokkimaajoukkue harjoittelee jo täyttä hönkää marraskuisi

Kokkimaajoukkueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokkimaajoukkue

Lähes kellontarkkaa

Marraskuisen