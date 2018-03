Ruoka

Kaipaatko pääsiäisherkkuihin uutta ideaa? Kokeile vaikka nopeasti valmistuvia lampaankyljyksiä

Pääsiäinen on pyhä, jota on mukava juhlistaa hyvällä ruualla. Jos et kuitenkaan halua viettää keittiössä pitkää aikaa, tässä sinulle kolme helppoa ja herkullista vaihtoehtoa pääsiäisateriaksi.



Jätä lampaanviulun soittelu viitseliäämmille ja kokkaa pikavauhtia pöytään juhlava lammasruoka: za’atarilla viimeistellyt lampaankyljykset. Mantelilla rouheutettu mausteseos antaa hauskan purutuntuman kyljyksiin.



Nopea ja upea pääsiäislammas syntyy yhdistämällä yrttistä kastiketta, avokadoa ja karitsan sisäfileitä spagettiin.



Vain hieman enemmän käsityötä on karitsanfileerullassa, joka täytetään pistaaseilla, yrteillä, parmesaanilla ja mausteilla. Jätä liha punertavaksi, silloin se on mehevimmillään.