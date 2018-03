Dippi muuttuu ateriaksi, kun ladot sen pinnalle keon syötäviä koristeita – näin teet kasviksilla lastatun hummuskulhon

Ruoka

Dippi muuttuu ateriaksi, kun ladot sen pinnalle keon syötäviä koristeita – näin teet kasviksilla lastatun humm

Ranskalaisista

Ovatpa

Tässä reseptissä

Rikastettu hummus

perunoista se alkoi. Kun ketsuppi tai majoneesi tuntuivat liian tutuilta hunnuttamaan perusranut, ne saivat päälleen ensin aimo annoksen juustoa tai kunnon kauhallisen juustoista kastiketta.Sitten hampurilaisaterian sivuroolin esittäjä nostettiin parrasvaloihin päätähdeksi lastaamalla annokseen kaikenlaista muutakin. Juuston lisäksi potut saivat nachos supreme -tyylisen käsittelyn, ja nähtiinpä jopa pekonilla ja vaahterasiipillakin silatut ranskikset.ranskalaiset kuinka ihania tahansa, niitäkään ei määrättömästi halua syödä. Mutta koska ”more is more” -ajattelu on hauskaa, sen voi yhdistää terveellisempiinkin herkkuihin.Lastattuina annoksina näkyy maailmalla kaikenlaisia kasviksia, kuten vaikkapa kukkakaalia ja uunibataattia. Vitsikkäintä tuunattavaa ovat kuitenkin tahnat. Sileä dippikastike saa mahtavaa purutuntumaa erilaisista yrteistä, kasviksista ja juustosta. Puhumattakaan silmää miellyttävästä ulkonäöstä – tahnat sellaisenaan tuppaavat olemaan tylsän näköisiä.perinteinen hummus saa uutta ytyä libanonilaisen salaatin aineista eli tomaatista, fetasta ja kurkusta. Niiden sijaan tahnalle voi asetella avokadoa tai vaikkapa oliiveja tai marinoituja kasviksia.Annosta voi melkein miettiä modernina pyttipannuna – katsaus jääkaappiin, ja sinulla on hummuksen koristeet!valmistusaika 25 min4 annosta2 valkosipulinkynttä1 tlk (400 g) kypsiä kikherneitä2 rkl sitruunamehua2 rkl oliiviöljyä1 rkl tahinialoraus vettä tai nestettä kikhernepurkistahiutalesuolaa, mustapippuria myllystämuutama kierros kuivattua chiliä myllystä½ pieni punasipuli1 rkl sitruunamehua½ tl suolaa100 g fetajuustoa1 dl basilikanlehtiä tai babypinaattia½ kurkku100 g kirsikkatomaatteja1 rkl oliiviöljyä(kypsiä kikherneitä, syötäviä kukkia, granaattiomenansiemeniä, avokadoa)maalaisleipää tai patonkiaKuori valkosipulinkynnet ja laita ne tehosekoittimeen. Huuhtaise ja valuta kikherneet. Lisää ne sitruunamehun, öljyn ja tahinin kanssa valkosipulien joukkoon. Soseuta tahnaksi. Lisää sen verran vettä, että seos on notkeaa. Mausta suolalla, pippurilla ja chilillä. Laita tahna laakealle lautaselle.Kuori ja viipaloi sipuli. Laita se marinoitumaan sitruunamehun ja suolan kanssa siksi aikaa, kun valmistelet muut aineet.Murustele feta. Kuutioi kurkku tai ota siitä juustohöylällä lastuja. Puolita kirsikkatomaatit. Asettele feta ja kasvikset hummuksen päälle. Valuta pinnalle öljyä. Koristele halutessasi kikherneillä, kukilla, granaattiomenansiemenillä tai avokadolla. Tarjoa leivän kanssa.Resepti: Sanna Kekäläinen