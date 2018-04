Mureke on maukasta retroruokaa – tee siitä entistäkin parempaa käyttämällä riistaa tai ujuttamalla mukaan reilusti kasviksia

Ruoka

Mureke on maukasta retroruokaa – tee siitä entistäkin parempaa käyttämällä riistaa tai ujuttamalla mukaan reil

Riistapyöryköihin tulee metsäisiä makuja, kun sekoitat mureketaikinan joukkoon murskattuja katajanmarjoja ja kuivattuja sieniä. Parhaiten jauhelihaksi sopii hirven, peuran ja poron jauheliha, mutta pyörykät onnistuvat yhtä hyvin myös naudan jauhelihasta.



Ruskean, jaloviinalla maustetun kastikkeen juju on riittävästi ruskistetuissa jauhoissa, jotka antavat makuun tuhtia paahteisuutta. Jos kastikkeeseen jää paakkuja ennen kerman lisäämistä, puristele kastike siivilän läpi takaisin pannulle.



Jauhelihamureketaikinaan voi helposti upottaa mitä vain raastettuja juureksia, hienonnettua pinaattia tai vaikka lehtikaalia. Sitruunaisten broileripihvien mehevyyden salaisuus on mureketaikinan joukkoon sekoitetuissa juustoissa. Maun raikastaa sitruunasta raastettu kuori ja porkkanaraaste.



Karitsanjauhelihasta valmistettu mureke kuorrutetaan pistaasipähkinöillä ja manteleilla, jolloin pehmeään suutuntumaan tulee rapeutta. Maukkauden salaisuus on reilussa tukussa tuoreita yrttejä, parmesaanijuustoa ja aurinkokuivattuja tomaatteja. Mureketaikinasta voi halutessaan paistaa uunissa myös pihvejä.



