Tarjoilijan työ on kärsinyt arvostuksen puutteesta, mutta asenteet ovat muuttumassa, kertovat alalla työskentelevät – Tarjoilija on nyt elämyksiä tuottava asiakaspalvelija ja ravintolalle tärkeä osa brändiä

Ruoka

Tarjoilijan työ on kärsinyt arvostuksen puutteesta, mutta asenteet ovat muuttumassa, kertovat alalla työskente

Ravintola-alalla

Helsinkiläisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Lähi- ja luomuruoka

”Ruuan perustaso alkaa olla kaikkialla hyvä, joten ravintolan pitää pystyä kilpailemaan myös muilla saroilla.” - Noora Sipilä

Elämyksellisyys

Suomalainen

Parhaassa