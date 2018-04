Ruoka

Voiko simasta tulla humalaan? Mittasimme, kuinka paljon alkoholia on kotitekoisessa simassa

Kuinka paljon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todennäköisesti

Teimme kaksi

Lasillisen simaa

Siman

Näin testi tehtiin

Simatestin