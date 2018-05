Palermon pasta on kouluruoka, jota moni muistelee lämmöllä – tässä resepti kanapastaan, joka on koululaisten kestosuosikki

Ruoka

Palermon pasta on kouluruoka, jota moni muistelee lämmöllä – tässä resepti kanapastaan, joka on koululaisten k

Ruokatunti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

– se on monen koululaisen mielestä paras tunti.Ilmainen, lämmin ateria koulussa on uniikki asia, josta kannattaa olla ylpeä.Puurosta, vellistä ja keitosta se alkoi, suomalaisen kouluruuan taival nimittäin. Keskellä päivää tarjottavalla ruualla on pitkät perinteet, sillä jo vuonna 1943 säädettiin laki maksuttoman ruuan tarjoamisesta koululaisille. Siihen kirjattiin viiden vuoden siirtymäaika, joten maksuttoman kouluruokailun alkamisvuotena pidetään vuotta 1948.Ilmainen kouluruoka on kansainvälisestikin ajatellen ainutlaatuinen juttu. Ainoastaan Ruotsissa ollaan yhtä edistyksellisiä, eli siellä on tarjolla ilmainen lounas.Ohrasuurimopuuro mehukeitolla höystettynä kuuluu edelleen koululaisten kestosuosikkeihin, mutta tarjolla on nykyään tietysti paljon muutakin. Kouluissa on käytössä kuuden viikon ruokalista. Suosikkiannoksiin lukeutuvat etenkin makaronilaatikko ja muut jauheliharuuat. Kansainväliset vaikutteet näkyvät kouluissakin, ja lounaaksi tarjoillaan esimerkiksi tortilloja.kouluruoka saa jo koulunsa lopettaneet muistelemaan koulun keittolaa lämmöllä.Yksi niistä on Palermon pasta. Italialaisesta nimestään ja pääraaka-aineestaan huolimatta sen resepti on kotoista tekoa. Sen kehittivät lahtelaiset kouluemännät.Annoksessa pasta pääsee kermaisen, currylla maustetun kastikkeen lempeään syleilyyn broilerin ja juuston kanssa. Uunissa vuoka muhii kypsäksi. Lopputulos on miedon mausteinen, olematta kuitenkaan tulinen tai hyökkäävä.Kannattaa kokeilla!